Neuer Paketshop im Balver Rewe-Center

Balve. Im Rewe-Center ist ein neuer Paketshop der Deutschen Post entstanden. Welche Öffnungszeiten hat er?

Die Deutsche Post DHL Group hat einen neuen Paketshop in Balve eingerichtet. Im Geschäft DTV Einzelhandelssysteme, Hönnetalstraße 29, bei Rewe können Kunden postalische Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Geöffnet hat er montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr. Für die Kunden werden so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können, hieß es. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.