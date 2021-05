Wegweiser zum Corona-Testzentrum am Krumpaul in Balve.

Corona Neues Buchungssystem fürs Testzentrum am Krumpaul in Balve

Balve. Ab sofort sind für Terminbuchung im Corona-Testzentrum am Krumpaul keine Doppeleingaben von Daten mehr nötig. DRK verspricht schnelleren Ablauf.

Nachdem es den Verantwortlichen im März innerhalb weniger Tage gelungen ist, das Corona-Testzentrum am Krumpaul aufzubauen und mit Leben zu füllen, geht es nun an die Optimierung der Abläufe.

Das seit März genutzte Terminbuchungssystem wird ab Mittwoch, 19. Mai, durch ein neues System ersetzt. Das neue Terminbuchungssystem ist jetzt mit dem Auswertungsprogramm des Testzentrums vernetzt, was insbesondere die Doppeleingaben von Daten erübrigt und somit einen schnelleren Ablauf gewährleistet, teilt Bernhard Krämer vom DRK-Ortsverein Balve mit. Die Buchungen sind weiterhin über die Seite www.balve.de möglich. Der Link befindet sich gleich auf der Startseite in der Auswahlleiste am rechten Rand.

### Am Balver Krumpaul werden Corona-Schnelltests jetzt angenehmer ###

In der Balve-App ist der Link über die Kachel balve.de direkt erreichbar. Gleich der erste Button „Termine Testzentrum“ führt auch hier zur Buchungsseite.

Vier Fragen zu den Voraussetzungen für einen Corona-Schnelltest

Nach der Beantwortung von vier Fragen zu den Testvoraussetzungen gelangt man direkt auf die Seite mit der Terminauswahl über das Kalenderblatt. Nach der Auswahl des Tages erscheinen die möglichen Zeitfenster und nach Auswahl der Wunschzeit erfolgt auf der Folgeseite die Eingabe der persönlichen Daten. Weiterhin wird hier die Eingabe einer Mobil-Nummer und einer Mail-Adresse verlangt, damit die Bestätigung und später das Testergebnis übermittelt werden können. Nach einer nochmaligen Kontrolle der gemachten Eingaben wird die Terminreservierung bestätigt und ist abgeschlossen.

Bernhard Krämer: „Es sind problemlos mehrere Reservierungen mit den gleichen Kontaktdaten möglich.“ Auch wurde der Zeitraum für die Reservierungen auf drei Wochen verlängert. Die Folgezeiträume werden jetzt täglich automatisiert und rollierend freigegeben. Auch sind Buchungen bis kurz vor dem gewünschten Termin noch tagesgleich möglich. „Wir haben uns bemüht das Buchungssystem einfach und intuitiv zu gestalten“, erklärt Krämer.

Buchungsbestätigung mitbringen

Eine wichtige Neuerung: Die Buchungsbestätigung sollte als Ausdruck oder digital mit ins Testzentrum gebracht werden. Durch das Einlesen des QR-Codes werden alle vorerfassten Daten automatisch in das Auswertungsprogramm übernommen. Zusätzlich wird zur Legitimation ein amtliches Ausweisdokument oder die Gesundheitskarte benötigt.

Alle bisherigen Terminbuchungen, die noch mit dem alten Reservierungssystem vorgenommen wurden, behalten ihre Gültigkeit.

Weitere Nachrichten, Fotos und Videos aus Balve und Umgebung!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve