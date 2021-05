Ein Prosit der Gemütlichkeit: „Bibs“ Lesniak (Mitte) bei der Eröffnung ihrer Ferienwohnung in Volkringhausen

GASTRONOMIE Neues Café in Volkringhausen: Dahinter stecken zwei Damen

Volkringhausen. In Volkringhausen entsteht ein neues Wandercafé. Wer dahinter steckt, und wann der Probebetrieb läuft.

Die Balver Gastronomie stellt sich vorsichtig auf Lockerungen ein. „In einigen Wochen entsteht in Balve-Volkringhausen ein Café: das Wandercafé ,Alte Schmiede’“, erklärte die heimische Autorin Birgit Lesniak, die in Volkringhausen auch eine Ferienwohnung vermietet. Das Café will sie gemeinsam mit der Ehefrau von Bürgermeister Hubertus Mühling, Claudia Mühling, betreiben.

Treffpunkt für Dorf und Besucher

Claudia Mühling ist im Hönnetal als Künstlerin bekannt. Foto: Richard Elmerhaus / WP

Es soll Treffpunkt für Wanderer, Radfahrer und Nachbarn sein. „Am Sonntag, 9. Mai, machen wir vor der alten Schmiede eine Art Vorlauf“, kündigte Lesniak an, „wir verkaufen Kaffee, Waffeln und Kuchen to go. Ab circa 13.30 Uhr bis circa 18 Uhr werden wir dort sein.“

