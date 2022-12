Straßenverkehr Neues Jahr: Wann in Balve & Menden geblitzt wird

Balve/Menden. Neues Jahr, altes Spiel: In der kommenden Jahr werden - wie gewohnt - mobile Blitzer aufgestellt. Wann stehen sie in Balve und Menden?

Im neuen Jahr bleibt manches beim Alten. So stellt der Märkische Kreis, wie die Kreispolizei, mobile Blitzer auf. Eine Kreissprecherin gab am Freitag einen Überblick auf Einsatzorte in der kommenden Woche.

2. Januar

Altena: Mühlenrahmede, Zentrum, Rahmede – Grüne Wiese, NettenscheidPlettenberg: Ohle, Zentrum, Böddinghausen

3. Januar

Balve: Volkringhausen, Zentrum

Schalksmühle: Zentrum, Waldesruh, Dahlerbrück

4. Januar

Hemer: Heppingsen, Ihmert, Zentrum

Werdohl: Ütterlingsen, Kettling, Zentrum, Dresel

5. Januar

Menden: Platte Heide, Bösperde, Zentrum Lendringsen

Halver: Sundern, Carthausen, Wegerhof, Oberbrügge

6. Januar

Neuenrade: Bieringsen, Küntrop, ZentrumHerscheid: Oestertal, Zentrum, Hüinghausen

