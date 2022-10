Neues Kinderkönigspaar Lasse Schmoll und Nike Bertsch

Höveringhausen. Kartoffelfest auf dem Hof von Guido Schmoll: Mit Lasse Schmoll und Nike Bertsch gibt es nun ein neues Königspaar im Dorf.

Das Hoffest in Höveringhausen ist eine feste Einrichtung in Balves Veranstaltungskalender. Hunderte Familien pilgern gern zu Guido Schmoll und seiner Familie – wie am Sonntag.

Die Veranstaltung begann um elf Uhr mit einer Messe in der Scheune. Nach dem Gottesdienst gab es einen Frühschoppen. Das Kinderschützenfest stand anschließend an. Mit Lasse Schmoll und Nike Bertsch gibt es nun ein neues Königspaar im Dorf.

Landfrauen servierten Kartoffel-Spezialitäten

Die Landfrauen servierten Kartoffel-Spezialitäten, darunter Reibeplätzchen und Schalen mit kleinen Kartoffeln. Die tollen Knollen aus Höveringhausen gelten als Spezialitäten. Die Dorfgemeinschaft Höveringhausen war ebenfalls im Einsatz. Sie betrieb nachmittags die Caferia mit selbstgebackenem Kuchen. Um Getränke kümmerte sich Familie Schmoll.

