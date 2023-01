Neujahrsempfang: Warum es herzlichen Applaus für Wehr gab

Balve. Der Neujahrsempfang in Balve: traditionell und doch das ganz anders. Warum die Feuerwehr besonders viel Applaus erhielt.

Corona-Beschränkungen ade: Endlich konnte wieder der traditionelle Neujahrsempfang in gewohnter Form stattfinden. Die Teilnehmerschar reflektierte wichtige Themen des alten und neuen Jahres in Balve und der ganzen Welt.

Bürgermeister Hubertus Mühling Foto: Alexander Lück / WP

Den wohl längsten und lautesten Applaus des Abends erhielten im Balver Pfarrsaal eine Handvoll Balver Feuerwehrleute. Mit gutem Grund: Bürgermeister Hubertus Mühling wurde vom Kolping-Vorsitzenden Bernward Midderhoff auf die kleine Bühne gerufen um, wie beide es zunächst noch flapsig-augenzwinkernd nannten, die „Neuigkeiten aus dem Städtchen“ zu verkünden. Aber alle im Raum wussten auch, dass es da aktuell sehr Trauriges aus der Hönnestadt zu berichten gab. Und so erinnerte Mühling als erstes an den fatalen Hausbrand am Neujahrsmorgen in Beckum, den er wegen einer privaten Silvesterfeier auch durchaus aus der Nähe habe mitbekommen müssen: „Das berührt uns sehr.“ Nichtsdestotrotz sei da auch Stolz auf die Feuerwehrleute und Rettungskräfte, viele womöglich auch gerade das neue Jahr begrüßend in der Nacht. „Sie sind 20 Minuten nach Mitternacht sofort aufgebrochen und haben alles Menschenmögliche getan, um der Frau noch zu helfen.“ Doch das das Feuer war schneller. Das Opfer hatte keine Chance. Mühling: „Das bedeutet für mich Nächstenliebe und christliche Werte, im wahrsten Sinne für andere durchs Feuer zu gehen.“ Bei allem großen Respekt für vielfältige andere Ehrenämter, die auch an diese Abend gewürdigt und erwähnt wurden, so Balves Stadtoberhaupt: „Das ist eine besondere Arbeit.“

Selbstlose Einsätze

Bernward Midderhoff, Vorsitzender der Balver Kolpingsfamilie Foto: Alexander Lück / WP

Aber auch an weitere selbstlose Einsätze in Balve erinnerten er und die anderen Redner vor den geschätzt 80 Gästen am Montagabend, zum Beispiel bei den spontanen Hilfstransporten für die Ukraine. Pfarrerin Antje Kastens gab den Ton vor, zu ganz viel Mut wollte sie für das kommende Jahr aufrufen, indem sie das entsprechende Wort durch Umdrehen eines Buchstabens aus „Wut“ gebildet hatte. Und unterstrich: „Auch Wut hat sein Recht, Wut ist manchmal nötig.“ Mit Blick auf die kirchliche oder gesellschaftliche Situation sei so ein Empfinden durchaus auch angemessen, so lange es nicht in Aggression und Gewalt umschlage. „Ich habe nichts gegen Zorn, wenn es um der Sache Willen vorangeht.“ Krieg und andere Nöte in der Welt, so hatte Kastens vorher ausgeholt, mache uns hier einerseits deutlich, dass es uns doch ziemlich gut gehe. „Aber auch bei uns ist die Not nicht gering.“ Der Diakoniefonds für solche Notfälle sei im letzte Jahr nötig und beansprucht worden wie nie.

Hoffnungsvolle Botschaft

Es blieb bei diesem Neujahrsempfang aber auch Platz für hoffnungsvolle Botschaften. Siegfried Mertens von der Christusgemeinde erinnerte daran, dass man nun fast wieder ohne Beschränkungen feiern könne, die Coronapandemie vielleicht so gut wie überstanden sei. Im Angesicht des Abschieds von Queen Elizabeth im Sommer nach Jahrzehnten im Dienst als Staatsoberhaupt, aber auch Mutter und Ehefrau, mahnte er daran, auf den richtigen Fokus zu achten. „Was war ihre Kraftquelle? Sie verbeugte sich zuallererst vor Gott.“

Dechant Andreas Schulte beschloss den Empfang als letzter offizieller Redner mit einem Blick auf große Unsicherheiten für das neue Jahr, aber auch einer Vergewisserung: „Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber Gott hat einen Plan für uns.“

Dechant Andreas Schulte Foto: Alexander Lück / WP

Mit weihnachtlicher Musik, aber auch Anklängen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen hatte der Chor „Southland Voices“ den passenden klanglichen Rahmen für den Neujahrsempfang geliefert. Dirigent Frank Rohrmann betonte, gerade im Angesicht von Krieg und Not müsse man auch feiern, etwa das neue Jahr, „und damit jedes kleine Licht der Hoffnung anzünden.“ Schließlich schmetterten alle Besucher gemeinsam „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ bevor es mit dem Teil weiterging, den Kolpingchef Bernward Midderhoff zuvor als genauso wichtig wie die Redner auf der Bühne genannt hatte: Gespräche und persönliche Begegnungen im gemütlichen Rahmen.

Im vorigen Jahr hatte es den Neujahrsempfang noch unter eingeschränkten Bedingungen ohne nahen persönlichen Kontakt in der Blasiuskirche gegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve