Neujahrstreff: Sokola.de lädt auch Kinder ein

Blick in dei Reihen der Besucher: So war der Neujahrstreff in der Sokola.de im Jahr 2019.

Langenholthausen Neues Jahr, neue Vorsätze, neues Konzept: In der Sokola.de tut es sich was.

„Herzliche Einladung zum Neujahrstreff am 14. Januar 2024 ab 15 Uhr an alle Langenholthauser und Interessierten“: Ulrike Schwartpaul vom Trägerverein des Bürgerhauses in Langenholthausen freut sich auf noch mehr Gäste als sonst. Denn diesmal gibt es - neu - ein Extra-Angebot für Kinder.

„Auch in diesem Jahr möchte die Dorfgemeinschaft wieder in der ehemaligen Grundschule gemeinsam in das neue Jahr starten. Unser Ortsvorsteher lädt alle Langenholthauser herzlich ein“, heißt es weiter. Damit ist die Runde in Langenholthausen die dritte Runde im Balver Stadtgebiet, nach dem Patronatsfest in Garbeck und dem Neusjahrsempfang der christlichen Gemeinschaften in Balve.

Verschiedene Themen rund um das Dorf, vorgetragen von Ortsvorsteher Klaus Sauer und Ratsmitglied Robin Vorsmann, sowie aktuelle Infos zur Sokola.de erwarten das Publikum. „Damit auch die Kinder sich wohlfühlen, wird das Lesecafe zum Spielzimmer, für Unterhaltung der Kleinen ist also gesorgt“, heißt es weiter.

Kalte und warme Getränke sowie Kuchen und andere Leckereien stehen bereit.

Ulrike Schwartpaul

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve