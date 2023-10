NFC: Sparkasse startet Kontaktlos-Funktion an Geldautomaten

Balve/Plettenberg. Die Vereinigte Sparkasse im MK bietet an 30 Geldautomaten eine neue Funktion. Dort kann kontaktlos Geld abgehoben werden. Wie geht das?

Ab sofort können Kundinnen und Kunden der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis an allen Geldautomaten im Geschäftsgebiet mit ihrem Smartphone kontaktlos Bargeld abheben. Das teilte Unternehmenssprecher Tomislav Majic mit.

Ein- und Auszahlungen sind demnach mit der digitalen Sparkassen-Card in der App „Mobiles Bezahlen“ und der Wallet App von Apple möglich. Die Sparkasse habe dafür alle 30 Geldautomaten – auch in Balve – mit der „Near Field Communication“-Technologie (NFC) ausgestattet.

NFC ist ein weltweiter Kontaktlos-Standard, der es Verbrauchern ermöglicht, an Kassenterminals oder Automaten durch bloßes Vorhalten ihrer Karte oder ihres Smartphones oder beispielsweise einer Apple Watch zu zahlen. Für NFC steht ein Wellen-Logo.

„Diese schnelle und bequeme Art des Bezahlens hat sich inzwischen in Deutschland durchgesetzt. Mittlerweile wird in vier von fünf Fällen kontaktlos gezahlt“, erklärte Majic.

Hintergrund der Einführung der vielerorts akzeptierten Kontaktlos-Technologie: „Die Bargeldversorgung der Kundinnen und Kunden bleibt trotz eines steigenden Anteils bargeldloser Zahlungen eine unverzichtbare Serviceleistung des Instituts“, stellte Majic fest.

Bundesweit haben ungezählte Geldhäuser, darunter zahlreiche Sparkassen, bereits tausende Geldautomaten für kontaktlose Auszahlungen per Smartphone ausgestattet. Kundinnen und Kunden der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis können den neuen Service also auch an vielen weiteren Geldautomaten im Sparkassenverbund nutzen – stets erkennbar an dem Kontaktlos-Leser mit dem NFC-Wellen-Logo.

Der Umgang am Geldautomaten mit einer kontaktlosen oder digitalen Sparkassen-Card über den NFC-Leser funktioniert grundsätzlich genauso wie beim Stecken der Sparkassen-Card in das Kartenlesegerät. Voraussetzung für eine kontaktlose Transaktion ist, dass die digitale Sparkassen-Card in der App „Mobiles Bezahlen“ (bei Android-Smartphones) oder in der Wallet App (bei Apple-Geräten) hinterlegt ist.

Folgende Schritte sind dann zu beachten: 1. Smartphone entsperren und an die NFC-Schnittstelle des Geldautomaten halten. 2. Wunschvorgang auswählen, zum Beispiel „Geld auszahlen“. 3. Persönliche Karten-PIN über das PIN-Pad am Geldautomaten eingeben.

Die neue Funktion der digitalen Karten werde zentral freigeschaltet, teilte Majic mit: „Die Kundinnen und Kunden müssen dafür keine Einstellungsänderungen in den Bezahl-Apps vornehmen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve