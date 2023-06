Night Of Music 8 in Balve: Karten für 2025 ab Montag

Balve/Garbeck/Langenholthausen. The show must go on. Tickets für die achte Ausgabe der Night Of Music in Balve sind ab Montag, 19. Juni, zu haben. Die Details.

Das Motto von zwei stilbildenden Queen-Alben - „A Night At The Opera“ und „A Day At The Races“ - wird in zwei Jahren im Hönnetal wieder Wirklichkeit. Einem Besuch beim Reitturnier Balve Optimum in Wocklum können Musikfans eine Viste bei der achten Ausgabe des XXL-Events Night Of Music (NOM) folgen lassen. Karten sind ab Montag, 19. Juni, erhältlich.

„Aufgrund des großen Interesses an der Night of Music wird es auch in 2025 wieder zwei Veranstaltungen geben, die am 20. und 21. Juni 2025 um 18 Uhr in der Balver Höhle stattfinden werden“, teilte der Musikverein „Amicitia“ Garbeck am Sonntag mit. „Amicitia“ richtet die beiden Ausgaben der Night Of Music gemeinsam mit dem TuS Langenholthausen aus.

Karten für NOM 8 können ab Montag, 19. Juni, 8 Uhr, sowohl in der Geschäftsstelle des Festspielvereins Balver Höhle als auch online unter www.festspiele-balver-hoehle.de erworben werden.

