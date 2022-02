Die „Night of Music“ fand zuletzt 2019 in der Balver Höhle statt.

Balver Höhle „Night of Music“ in Balve um ein weiteres Jahr verschoben

Balve. „Night of Music“ findet erst 2023 wieder statt. Dazu haben sich TuS Langenholthausen und Musikverein Garbeck entschlossen. Das sind die Pläne.

Die „Night of Music“ wird um ein weiteres Jahr verschoben, auf den 16./17. Juni 2023. Dazu haben sich die beiden ausrichtenden Vereine TuS Langenholthausen und Musikverein Garbeck entschlossen. Sie befürchten coronabedingt eine Beschneidung des Programms. Die Besucher sollten jedoch das bekommen, was sie von der Veranstaltung erwarten, „und weswegen sie sich im Jahr 2019 bereits eine Karte gesichert haben“, teilt Schriftführer Christoph Bathe für den Musikverein mit. Dennoch soll es in diesem Jahr ein musikalische Highlight geben.

Bereits erworbene Tickets bleiben gültig Bereits erworbene Tickets behalten „selbstverständlich“ weiterhin ihre Gültigkeit. Tickets für Freitag gelten für Freitag, 16. Juni 2023, und Tickets für Samstag gelten für Samstag, 17. Juni 2023, – also so, wie sie entsprechend bereits für die Durchführung der „Night of Music“ im Jahre 2021 erworben wurden. Viele Besucher halten der „Night of Music“ schon seit vielen Jahren die Treue.

Die „Night of Music“ sei alle zwei Jahre fester Bestandteil der Jahresplanung des TuS Langenholthausen und des Musikvereins Garbeck. Christoph Bathe: „Die seit Jahren etablierte Veranstaltung erfreut sich seit der Einführung im Jahr 2009 bei den Zuhörern stets wachsender Beliebtheit. Das besondere Flair der Balver Höhle mit Musik aller Genres, dargeboten von außergewöhnlichen Solisten, Electric Band, Chor und Großem Orchester, verleiht dem Event seit Jahren das gewisse Etwas.“ +++ Lesen -Sie auch: Wie Night of Music in Balve Kult wurde +++

Vorbereitungen eingeschränkt

Trotz Durchführung des regulären Probenbetriebs im Musikverein und der dadurch möglichen Vorbereitung der Veranstaltung, sei diese jedoch einigen coronabedingten Einschränkungen unterworfen. Aufgrund der aktuellen Pandemie seien zum einen einige Solisten, welche seit Jahren das Gesicht der Veranstaltung geprägt haben, nicht verfügbar, zum anderen gestaltete sich die Verpflichtung eines Chores als große Herausforderung, da der Probebetrieb im Bereich der Chöre erst in der kommenden Zeit wieder anlaufe. „Die Folge der gesamten Umstände wäre eine deutliche Beschneidung des Programms, welches die Besucher in seiner Bandbreite und Vielfältigkeit erwarten und schätzen“, erklärt Bathe, und weiter: „Wir als Veranstalter sind der Meinung, dass das Konzept der ,Night of Music’ nicht beschnitten werden sollte. Bei Durchführung der Veranstaltung möchten wir den Erfolg und das Konzept des Jahres 2019 aufrechterhalten.“ Die beiden Vereine bitten alle Besucher um Verständnis für ihre Entscheidung. Sie freuen sich schon jetzt darauf, das Publikum im Jahre 2023 mit dem Gesamtkonzept „Classic meets Pop“ inklusiver aller Partner und Solisten zu begeistern.

Konzert mit Hollywood-Klängen für den 18. Juni geplant

Um trotz der Verschiebung der „Night of Music“ den Besuchern ein musikalisches Highlight zu bieten, richtet der Musikverein Garbeck ein Konzert in der Balver Höhle unter dem Motto „John Williams and Hollywood in Concert“ am Termin der ursprünglichen „Night of Music“ aus. Das Konzert wird am 18. Juni um 18 Uhr einer Kapazität von 550 Zuhörern stattfinden. Tickets können ab sofort über den Festspielverein unter www.festspiele-balver-hoehle.de und in der Geschäftsstelle erworben werden. Der Eintritt beträgt 16 Euro.

Das Konzert wird sich gänzlich den Klängen Hollywoods, das heißt, der Filmmusik widmen. Neben weltberühmten Klängen von John Williams, welcher in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiern konnte, werden auch weitere bekannte Kompositionen namhafter Filmkomponisten zu Gehör gebracht. Mit dem neuen Dirigenten Scott Lawton hat der Musikverein Garbeck hierzu einen absoluten Fachmann in seinen Reihen, welcher durch sein Engagement beim Deutschen Filmorchester Babelsberg tiefgreifende Erfahrung zum Thema Filmmusik miteinbringen und mit dem Großen Orchester des Vereins umsetzen kann.

Das Konzert soll im besonderen Flair der Höhle zu einem kurzweiligen und ganz speziellen Musikgenusswerden. Der Musikverein Garbeck freue sich also darauf, dem Publikum trotz der Verschiebung der „Night of Music“ auch in diesem Jahr ein Highlight in der Balver Höhle bieten zu können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve