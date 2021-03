Die Night of Music in der Balver Höhle im Jahr 2019.

Veranstaltung „Night of Music“ „Night of Music“ in Balver Höhle auf 2022 verschoben

Balve. Die beliebte Veranstaltung „Night of Music“ in der Balver Höhle wird auf 2022 verschoben. Eigentlich sollte sie im Juni dieses Jahres stattfinden.

Die Vorstände des TuS Langenholthausen und des Musikvereins Amicitia 1796 Garbeck haben bekanntgegeben, dass die „Night of Music“ auf das Jahr 2022 verschoben wird. Ursprünglich sollte die Veranstaltung am 18. und 19. Juni dieses Jahres in der Balver Höhle stattfinden.

Der beiden neuen Termine sind Freitag, 17. Juni und Samstag, 18. Juni 2022. Bereits erworbene Karten behalten indes ihre Gültigkeit. Die Entscheidung fällt den Veranstaltern nicht leicht, heißt es. Doch aufgrund der andauernden Pandemie gebe es eine Vielzahl an Einflussfaktoren, welche die „Night of Music“ in einem zu großen Maße einschränken könnten. Zunächst einmal sei es dem Musikverein seit Anfang November 2020 nicht mehr möglich, regelmäßige Probenarbeit durchzuführen. Dieser Umstand werde sich nach eigener Einschätzung auch in näherer Zukunft nicht ändern. „Die musikalische Qualität der Veranstaltung würde unter diesen Umständen immens leiden und unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden“, heißt es seitens der Vorstände. Außerdem könne man als Veranstalter, trotz fortschreitender Impffortschritte, auch im Juni nicht garantieren, dass alle musikalischen Gruppierungen in gewohnter Weise gemeinsam auf der Bühne musizieren können.

Auch die zulässige Besucherzahl oder umzusetzende Abstandsregeln könnten dazu führen, dass nur eine reduzierte Anzahl an Zuhörern teilnehmen könnten. Zuletzt sei man darauf angewiesen, dass der Festspielverein die Tribüne in der Balver Höhle zur Verfügung stellt. Da nach den letzten Meldungen der Tribünenaufbau nicht stattfinden wird, müsste das Gesamtkonzept geändert werden. „Dies stellt uns vor eine immense Herausforderung und bestärkt uns darin,dass die Entscheidung zur Verschiebung die Richtige ist.“

Konzept aufrecht erhalten

Bei Durchführung der Veranstaltung möchten die Veranstalter den Erfolg und das Konzept des Jahres 2019 aufrecht erhalten. Die Besucher sollen auch das bekommen, was sie von der Veranstaltung erwarten und weswegen sie sich im Jahr 2019 bereits eine Karte gesichert haben. Zudem sei man sich auch der Verantwortung bewusst, keinen neuen Hotspot für die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie zu errichten. „Wir bitten alle Besucher um Verständnis für unsere Entscheidung und freuen uns im Jahre 2022 wieder gemeinsam in der Balver Höhle zu sehen.“

Bereits erworbene Tickets können bei Bedarf aufgrund der Terminänderung beim Festspielverein zurückgegeben werden.