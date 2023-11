Nikolaus besucht Sparkasse Balve: Kids, bringt Eure Stiefel!

Balve St. Martin ade, bald kommt der Nikolaus. Balver Kinder sollten sich beizeiten darauf einstellen.

„Nikolaus, komm in unser Haus“ ertönt es in Balve, wenn eine große Kinderschar voller Vorfreude den Nikolaus in der Sparkasse begrüßt. So hat es das Team der heimischen Sparkasse um Marktleiter Marcel Kretschmann erlebt.

Auch in diesem Jahr findet wieder die von der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis unterstützte Nikolaus-Aktion in Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Genuss-Bäckerei Tillmann in Balve statt. Das geht aus einer Mitteilung der Sparkasse hervor. Wer darf sich beteiligen?

Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder aus Balve im Alter bis zehn Jahre. Bis Freitag, 1. Dezember, können die Kinder jeweils einen Stiefel in der Sparkasse, Hauptstraße 1+3 in Balve abgeben. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Der Nikolaus wird auf seiner Reise einen kurzen Zwischenstopp in der Sparkasse einlegen. „Bitte schreibt bei der Abgabe euren Namen, Adresse und Telefonnummer dazu“, bittet Marktbereichsleiter Marcel Kretschmann die teilnehmenden Kinder und ihre Eltern.

Die vom Nikolaus gut gefüllten Stiefel mit Überraschungen und Leckereien können am Mittwoch, 6. Dezember, um 15 Uhr wieder in der Sparkasse in Balve abgeholt werden. Dann kommt der Nikolaus zu Besuch, um alle Kinder persönlich zu begrüßen.

Unterm roten Bischofsmantel steckt eine stadtbekannte Persönlichkeit. Doch die Redaktion hütet das Geheimnis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve