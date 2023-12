Nikolaus fährt Hönnetalbahn: „Highlight des Jahres“

Dass der Nikolaus an Weihnachten Hönnetalbahn fährt, gehört mittlerweile fest zum Programm der Eisenbahnfreunde in Binolen.

Balve Seit gut 30 Jahren steigt der Nikolaus im Hönnetal vom Schlitten auf die Bahn um. Was die Eisenbahnfreunde geplant haben.

Seit gut drei Jahrzehnten steigt der Nikolaus im Hönnetal an Weihnachten vom Rentier-Schlitten auf die Bahn um - so auch in diesem Jahr wieder. Nach der Corona-Zwangspause und einem Last-Minute-Zug im vergangenen Jahr hoffen die Eisenbahnfreunde Hönnetal auf deutlich mehr begeisterte Mitfahrer. Was geplant ist - und auf was sich Ausflügler im kommenden Jahr rund um Binolen freuen können.

Das Highlight des Jahres für die Eisenbahnfreunde

Wenn Johannes Schmoll an die Anfangszeit der Nikolaus-Tradition auf der Hönnetalbahn zurückdenkt, dann muss er schmunzeln. Seit 1994 sorgen die Eisenbahnfreunde Hönnetal inzwischen schon für eine Mitfahrgelegenheit der etwas anderen Art. „Die Ursprungsidee gab‘s sogar schon 1986“, erinnert er sich. Was zunächst als Scherz unter Freunden und Gleichgesinnten begann, ist aus der Weihnachtszeit im Hönnetal mittlerweile nicht mehr wegzudenken. „Das gehört für uns einfach dazu. Solange wir noch gehen können, fahren wir auch an Weihnachten noch Zug“, sagt Schmoll.

Weil der Heilige Abend in diesem Jahr ein Sonntag ist, fahren die Züge alle zwei Stunden – wie es im Fahrplan steht. Aber die DB Regio AG, Region NRW und der NWL werden diese Züge um einen weiteren Zugteil erweitern, so dass über 300 Sitzplätze vorhanden sind. Nach einem „Bruch“ während der Corona-Zeit, in der der Nikolaus auch im Hönnetal pausieren musste, für die Eisenbahnfreunde eine gute Nachricht. Dabei stand die Tradition auch 2022 kurz vor dem Aus. Der Personalmangel sorgte dafür, dass der Bahnverkehr zeitweise sogar vor der Einstellung stand. Letztendlich konnte - auch auf Druck von Landrat Marco Voge - zumindest ein Zug auf der Strecke fahren. „Wir hoffen natürlich, dass es voll wird“, sagt Schmoll.

Das gehört für uns einfach dazu. Solange wir noch gehen können, fahren wir auch an Weihnachten noch Zug. Johannes Schmoll - Sprecher der Eisenbahnfreunde Hönnetal

Und das aus gutem Grund. „Es ist für uns das Highlight des Jahres.“ Eine gemütliche Zugfahrt, lachende Kinder und glückliche Eltern seien schließlich das, worum es den Ehrenamtlern am Ende geht. Das scheint sich über die Jahre wohl auch auf das Bahnpersonal übertragen zu haben, vermutet Johannes Schmoll. Für Zugbegleiter wie Lokführer ist eine Führung von Kindern durch die Abteile oder ins Führerhaus ebenfalls eine willkommene Abwechslung.

Fahrtzeiten im Überblick Start ist in Fröndenberg um 8.08 Uhr, 10.08 Uhr, 12.08 Uhr (Menden ab 8.16 Uhr, 10.16 Uhr, 12.16 Uhr). In Neuenrade starten die Züge um 9.05 Uhr, 11.05 Uhr, 13.05 Uhr (Balve ab 9.15 Uhr, 11.15 Uhr, 13.15 Uhr). Natürlich halten die Züge auch an allen anderen Stationen der Hönnetalbahn.

Doch einfach das Kostüm überwerfen und ein bisschen durch die Hönnetalbahn stiefeln ist es am Ende dann doch nicht. Wie in den vergangenen Jahren auch haben die Ehrenamtler rund 400 Tütchen mit Süßigkeiten für die Kinder gepackt. Dafür legen die Eisenbahnfreunde in Binolen gemeinsam eine Extraschicht ein. „Mittlerweile ist das schon Routine bei uns“, erklärt Johannes Schmoll. Selbst beim Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), der für den Betrieb auf der Strecke zuständig ist, wird die Tradition mittlerweile fest eingeplant. Zudem unterstützt der NWL nicht nur durch zusätzliche Fahrten oder Zugverstärkungen, sondern auch durch eine Spende an den Verein.

Binolen ist einen Ausflug wert

Wer zwischen den Jahren noch nach einem Ausflugstipp sucht, wird bei den Eisenbahnfreunden ebenfalls fündig. Gleich nach Weihnachten öffnen die Eisenbahnfreunde Hönnetal wieder ihre Halle zur großen Modellbahnschau. Zu sehen ist traditionell die Modulanlage der Modellbaugruppe der Eisenbahnfreunde, die im Maßstab 1:87 die Hönnetalbahn zeigt, wie sie einmal war. Ein Tipp von Johannes Schmoll: Direkt mit der Bahn bis zum Bahnhof Binolen fahren - und später einen Miniatur-Blick auf die Strecke werfen, die man gerade abgefahren hat. Die Anlage kann immer von 13.30 bis 17.30 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Das Modell ist über die Jahre zu einem Abbild des Hönnetals geworden, das mittlerweile auch über die Grenzen Balves hinweg Beachtung findet. Im Eisenbahnmagazin 12/2023 wird die Anlage der Fachwelt derzeit präsentiert. Das freut natürlich auch die Erbauer selbst, wie Schmoll sagt. „Wir waren in diesem Jahr auch auf der Intermodellbau und da hat unsere Anlage großen Zuspruch gefunden.“ Ein Faktor dafür: Die Ehrenamtler haben überall „kleine Gimmicks“ verbaut. Es gleicht damit einem Wimmelbild im Miniaturformat.

Das Modell der Hönnetalbahn lädt in den kommenden Tagen wieder zu einem Besuch nach Binolen ein. Foto: Sven Paul

Gute Nachrichten hat Johannes Schmoll sogar schon für das kommende Jahr. Am 6. Januar steht zunächst der Jugendtag an. Eine Aktion, die sich für die Eisenbahnfreunde mittlerweile ausgezahlt hat. Denn dann übernehmen die kleinen Besucher die Steuerung der Anlage, die Fachmänner und -frauen schlüpfen derweil in die Rolle der Beobachter. Zusätzlich sind 2024 zwei Fahrten des Schienenbusses geplant sowie ein Familien- und Sommerfest.

