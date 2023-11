Nikolaus kommt nach Hause: Anmeldung ab sofort

Der Nikolaus in der Balver St. Blasiuskirche. Damals war es Rudolf Rath. In diesem Jahr kommt ein Nachfolger.

Balve 100 Jahre Nikolausgang in Balve. Wer den Mann im roten Dress daheim sehen will, sollte sich sputen.

Der Nikolaus kommt! Balves Kolpingsfamilie hat ihn eingeladen. Wann? Samstag, 9. Dezember, 15 Uhr. Eltern und Kinder treffen sich in der Pfarrkirche St. Blasius. Der Nikolaus erzählt seine Geschichte. Er hat obendrein für Mädchen und Jungen eine Überraschung dabei. Anschließend gibt‘s im Pfarrheim Gebäck und Getränke. Wer den Nikolaus daheim sehen will, sollte sich zügig anmelden. Denn die Zahl der Hausbesuche ist begrenzt. Anmeldungen sind in beiden Fällen bis spätestens Montag, 4. Dezember, bei Christoph Grewe unter Angabe von Name und Adresse (nikolaus@kolping-balve.de; 02375-9385879 ab 18 Uhr) erforderlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve