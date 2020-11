Noch mehr Service im Mellener 24-Stunden-Kiosk

Der 24-Kunden-Kiosk im Landmarkt Mellen erweitert seinen Wochenend-Service. Ab Samstag, 9 Uhr, können vorbestellte Waren im Abholregal mitgenommen werden, teilt der ehrenamtliche Organisator Björn Freiburg mit. In der Theke gibt es Brötchen, die vor dem Kauf per Zange entnommen werden können. „Wir haben nun auch einen großen Kaffeeautomat (alle denkbaren Kaffees, Kakao oder heißes Wasser für einen Tee), der durch Knopfdruck in einen Becher to go gezapft werden kann“, fügt er hinzu. Die Maschine werde abgestellt, wenn Christian Eisenberg das Café „to go“ mit hausgemachtem Kuchen am Sonntag, 14 Uhr, öffne. Neu im Angebot sind Glückwunsch und Trauerkarten à 3,50 Euro. Freiburg; „In einer Woche ist wieder Herberts Backtag, dafür nehmen wir auch eure Bestellungen entgegen: egal ob einfach gebackenes oder doppelt gebackenes Sauerteig-Holzofenbrot, 1,5 Kilo schwer.

Auch Westfalenpost zu haben

Das 24-Stunden-Angebot wird ergänzt um die Ehrenamtskneipe in Mellen: (von links) Björn Freiburg, Sarmat Hanna, Carina Freiburg bereiten die Pizzen vor. Foto: Björn Freiburg

Bestellungen werden bis Freitag, 15 Uhr, angenommen: neben Brötchen, Baguette, Brot auch Waren aus der Goldbäckerei Langenholthausen – und die Westfalenpost .