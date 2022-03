Novavax-Impfungen: Wann geht’s in Balver Praxen los?

Balve. Novavax beim Hausarzt: Ab wann gibt es diesen Corona-Impfstoff in Balver Praxen? Dr. Gregor Schmitz gibt Antwort.

Die Impfstelle der Balver Hausärzte wird am Donnerstag, 10. März, Corona-Impfungen mit dem Novavax-Impfstoff anbieten. Zuvor durfte lediglich der Märkische Kreis derartige Impfungen abieten. „Ziel ist es, auch bei diesem Impfstoff niederschwellig und flächendeckend Impfungen anzubieten“, so Dr. Gregor Schmitz, stellvertretender ärztlicher Regionalleiter der KVWL für die Impfungen im Märkischen Kreis, in Abstimmung mit Dr. Paul Stüeken jr. Das Impfangebot richtet sich vorwiegend an bislang ungeimpfte Personen ab 18 Jahren, die den mRNA- und Vektorimpfstoffen skeptisch gegenüber stehen. Schwangere und Stillende sind bisher noch ausgenommen, da es nicht genügend Erfahrung mit diesem Impfstoff bei dieser Personengruppe gibt. Wer einen Impftermin für Donnerstag buchen will, kann ihn via praxis@hausarzt-balve oder info@praxis-drostenplatz.de reservieren. Dort erhalten Impflinge ihren individuellen Impftermin für den 10. März sowie weitere Informationen zur Impfung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve