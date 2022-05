In der Regel wird alle fünf Jahre ein neuer NRW-Landtag gewählt. Aus welchen Abgeordneten sich das Parlament zusammensetzt, erklären wir im Video.

NRW-Landtagswahlen 2022: So entsteht das neue Parlament

Landtagswahl NRW-Landtagswahl 2022 in Balve – Die Ergebnisse

Balve. Wie haben die Menschen aus Balve bei der NRW-Landtagswahl 2022 gewählt? Hier veröffentlichen wir die Wahlergebnisse im Überblick.

Die Landtagswahl in NRW findet am 15. Mai statt. Auf dieser Seite veröffentlichen wir am Wahlabend die Grafiken mit den Ergebnissen aus Balve und dem Märkischen Kreis.

Jeder Wahlberechtigte aus den insgesamt 128 Wahlkreisen in NRW hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme werden die Abgeordneten direkt gewählt. Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt, außerdem ziehen darüber mindestens 53 Abgeordnete in den NRW-Landtag ein.

Insgesamt haben sich sieben Direktkandidaten aus dem Wahlkreis für den Einzug in den NRW-Landtag beworben.

An dieser Stelle lesen Sie nach der Wahl, wie die Wahlberechtigten aus Balve bei den Zweitstimmen gewählt haben.

Hier sehen Sie, wie der Märkische Kreis abgestimmt hat.

Wie die verschiedenen Wahlkreise in NRW gestimmt haben, sehen Sie nach der Wahl an dieser Stelle.

Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen und Gemeinden finden Sie am Wahltag auch in unserem Datencenter.

