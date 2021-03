Null-Zins-Politik: Sparkasse und Volksbank über Gebühren

Balve/Plettenberg/Lüdenscheid. Fünf Jahre Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank: Was heißt das für Kunden der heimischen Geldinstitute. Die Antworten überraschen.

Gute Nachrichten für Kunden von Sparkasse und Volksbank. Obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Null-Zins-Politik erneut bestätigt hat, erfolgen bei beiden Geldinstituten keine Gebührenanhebungen. Das erklärten die Sprecher Tomislav Majic von der Sparkasse und Thomas Sommer von der Volksbank auf Anfrage der Westfalenpost.

Kleinsparer werden nicht belastet

Die EZB macht mit ihrer Politik Kredite billig – und Einlagen teuer. So belegen Sparkasse und Volksbank, wie in der Branche längst üblich, große Konten mit sogenannten Verwahrentgelten. Majic sagte: „Wir geben den Negativzins nicht an unsere Kleinsparer weiter. Allerdings behalten wir uns vor, bei Großeinlegern die ihr Geld bei uns nur parken, mittels individueller Vereinbarung ein Verwahrentgelt zu berechnen.“ Sommer dazu: „Seit Anfang 2020 setzen wir Verwahrentgelte in der Art und Weise um, dass wir zunächst mit gewerblichen Kunden und Großeinlegern individuelle Vereinbarungen geschlossen haben und weiter schließen. Bei Privatkunden behalten wir uns ab 100.000 Euro Einlagenguthaben vor, eine Verwahrentgeltregelung zu treffen.“

Die Corona-Krise hat Wirtschaft und Arbeitsmarkt belastet. Wie spüren Sparkasse und Volksbank den Stimmungsumschwung? Majic: „Aufgrund der aktuellen Lage haben die Privatkunden ihren Konsum deutlich eingeschränkt. Das führt auf der anderen Seite zu einer erhöhten Sparquote. Dazu kommt, dass den Deutschen das Sparen im Blut liegt.“

Ähnlich äußerte sich Sommer: „Die Deutschen sind schon immer ein Volk der Sparer. In der Coronapandemie sparen die Menschen verständlicherweise noch mehr – die Geschäfte sind zum großen Teil geschlossen, Urlaubsreisen sind nicht möglich. Viele machen sich Gedanken um ihren Arbeitsplatz und halten große Ausgaben einfach zurück.“ Das sei in Südwestfalen wie andernorts. Die Sparquote, also der Teil des verfügbaren Einkommens, der auf Seite gelegt wird, hat sich zeitweise verdoppelt. Sie wird sich mit einem Pandemieende wieder zurückbilden.“

