Ob Roboter oder Rampensau: So rockt Büchernacht Balve

Balve. Nicht nur Praktikantin Katrina staunte: Balves Büchernacht rockte. Zeitweilig rauchte der Helferschar der Kopf.

Große Euphorie bei Klein und Groß. So lief der gelungene Neustart bei der Nacht der Bibliotheken in Balve: mit vielen bunten Bastelprojekten und einem handwerklich unbegabten Autor und Musiker. Und mit einer großen Teamleistung der Bücherei-Mannschaft.

Sechs Seiten, gerade mal sechs läppische Seiten in diesem Buch sind es, die fehlen zur 400. Trotzdem funktioniert es damit nicht. 50 oder 60 mehr hingegen sind kein Problem. Also muss die Teilnehmerin nochmal los und ein Buch mit passendem Umfang finden. Denn Annika Schulte zeigte am Freitagnachmittag den Kindern und Jugendlichen und später auch beim zweiten Durchgang den erwachsenen Teilnehmern, wie man aus Büchern, die man schon zur Genügen gelesen hat, aber auch nicht wegschmeißen möchte, schöne Dekoration macht.

Hält man sich an die genaue Anweisung und faltet ausdauernd jede Seite einzeln an der vorgesehen Stelle, können hinterher beeindruckende Motive von außen auf den Buchseiten entstehen. In diesem Fall ein Herz. bei der Nacht der Bibliotheken in Balve, die in diesem Fall beim Kinder- und Jugendprogramm noch ein Nachmittag ist. Aber für dieses Herz braucht es eben mindestens 400 Seiten.

Zum ersten Mal seit 2019 trifft man sich dafür wieder in Präsenz, aber natürlich dienen hier Bücher nicht nur als Rohstoff für Bastelprojekte. Zuallererst werden sie hier gelesen, geschmökert wie sonst auch im Bücherei-Alltag, draußen in der Hütte werden gebrauchte Werke an Mann und Frau gebracht. „Wir lesen jetzt zusammen noch in einem Buch und dann müssen wir gehen“, hört man eine Mama zu ihrem Nachwuchs sagen. Dass hier die Idee, bald zu gehen, auf nicht so große Freude stößt, liegt natürlich an dem bunten Programm in Balves Bücherei. Oben in der ersten Etage bauen Kinder kleine Katamarane aus Holz. „Ohne Schrauben und Nägel, nur mit ein ganz bisschen Kleber an manchen Stellen“, erklärt der Workshop-Verantwortliche Ulrich Hering vom Mendener Naturschutzzentrum Arche Noah dazu.

Spülen bis nach Mitternacht

Für die bereits angesprochene Orimoto-Kunst, also Bücher zu kunstvollen Motiven zu falten, braucht es gar kein Werkzeug, nur die richtige Vorlage. Im nächsten Raum flitzt ein Roboter über den Boden und gibt Geräusche und Farbspiele von sich, programmiert von den Kindern. Aus bunten Papierkugeln entstehen frühlingshaft-farbenfrohe Bilder. Zwischendurch war der Andrang so groß, dass dem Helferteam buchstäblich der Kopf rauchte.

Mitgeholfen hat auch Katrina Schweer aus Altena. Über ein Praktikum ist die Schülerin an die Balver Bücherei gekommen und hilft nun begeistert auch bei der Nacht der Bibliotheken. „Das macht richtig Spaß mit den Kindern und ist eine tolle Abwechslung zum Schulalltag“, erzählt die Teenagerin. Über solche Unterstützung kann sich auch Bücherei-Chefin Steffie Friske richtig freuen. „Diese Veranstaltung ist eine große Teamleistung“, betont sie. Auch wenn am Freitag teilweise fast sekündlich vor allem jüngere Besucher bei ihr am berühmten Rockzipfel hängen und etwas fragen wollen: Es gibt noch viel mehr Menschen, die zum Gelingen beitragen. Beim Getränke- und Essensverkauf, der für den stimmungsvollen Tag freilich auch ganz wichtig ist. Und auch, als es dann irgendwann am Freitag zu Ende war: „Die haben bis Mitternacht noch mit mir gespült“, erzählt Friske einen Tag später schon etwas ausgeruht wieder am Telefon.

Der Autor und das Handwerk

Denn auch der letzte Programmpunkt war sehr gelungen: Thomas Matiszik, eigentlich Autor düsterer Horrorgeschichten, war aus seiner Heimat im Ruhrgebiet nach Balve gekommen um sein Buch „Finger weg“ vorzustellen, in dem er seine eigenen handwerkliche Unzulänglichkeiten auf die Schippe nimmt. Was er vor den gut 50 Zuhörern der Lesung nicht verbergen wollte: Matiszik ist auch ein toller Musiker. Von Marius Ader am Keyboard begleitet, hat er einige bekannte Hits der Popgeschichte auf sein Thema Handwerken umgeschrieben. Ein einnehmendes Programm, toll rübergebracht von einem Mann mit Rampensau-Qualität, lobte Steffie Friske den Auftritt. Nur wie er sich mit seinen beiden propagierten linken Händen bei den Bastelworkshops dieses Tages gemacht hätte, muss am Ende offen bleiben.

