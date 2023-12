Offene Gärten: Termine für Balve im Überblick

Balve Nach der Saison ist vor der Saison. Getreu dem Motto laufen die Planungen für die offenen Gärten im Ruhrbogen - so auch in Balve.

Während sich die Natur in die Winterruhe begibt und die Pflanzen gemütlich unter einer Schneedecke ruhen, sind viele Gärtnerinnen und Gärtner schon fleißig bei der Planung für die kommende Gartensaison.

Egal ob klein oder groß, natürlich oder formal, liebevoll dekoriert oder geradlinig, jeder Garten ist einzigartig und ein Rückzugsort für seine Besitzer. Gerade diese Vielfalt ist es, die einen Besuch eines geöffneten Gartens so interessant macht. Es gibt keine Vorgaben für eine Teilnahme an den Offenen Gärten, wichtig ist einzig und allein der Spaß daran, die Gartenfreude mit anderen Gartenliebhabern zu teilen.

Gartenjahr 2024 im Überblick

Auch das Orga Team der „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ organisiert trotz des kalten Winterwetters bereits eifrig das Gartenjahr 2024. Und so sind schon jetzt alle Gartenbesitzer eingeladen, sich für die Aktion im nächsten Jahr anzumelden. Wie wäre es mit einem Frühlingsausflug in einen schönen Garten am Sonntag, 12. Mai, oder zur wunderbaren Rosenblüte am 16. Juni 2024?

Alle Termine im Überblick und sowie weitere Informationen finden sich auf der Seite www.gaerten-im-ruhrbogen.de. Anmeldebögen liegen aber auch in gedruckter Form in der Öffentlichen Bücherei Balve, dem Innenstadtbüro, dem Standesamt sowie dem örtlichen Blumenfachhandel aus.

