Corona Schutzimpfung. IFAM in Küntrop bittet am Samstag, 27. November, zum offenen Impftrag.

CORONA Offener Impftag beim IFAM in Küntrop

Balve/Küntrop. Corona-Impfungen ohne Termin: Dazu lädt das Institut IFAM in Küntrop ein. Wann die Aktion stattfindet, welche Unterlagen erforderlich sind.

Am Samstag, 27. November, lädt das Institut für Arbeitsmedizin (IFAM) am Gevener Weg 38 in Küntrop von 9 bis 13 Uhr zu einer terminfreie Corona-Impfaktion ein. Eingesetzt wird der Impfstoff Biontech. Angeboten werden Impfungen, Kreuzimpfungen sowie Boosterimpfungen. Das Mindestimpfalter beträgt 16 Jahre. Impfwillige sollten vorab eine ausgefüllte Einverständniserklärung mitbringen. Sie ist im Netz (www.rki.de) gratis zu haben. Ferner sollten Impfwillige Ausweis, Krankenversichertenkarte und, falls vorhanden,Impfausweis mitbringen. IFAM hat bisher nach eigenen Angaben 4500 Impfungen durchgeführt.

