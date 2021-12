Oh du traurige: Schlechte Nachrichten von der Hönnetalbahn

Balve. Ho-ho-ho, was ist denn das? Johannes Schmoll von den Eisenbahnfreunden hat keine guten Nachrichten.

Keine guten Nachrichten von den Eisenbahnfreunden: „Wir sagen die geplanten Fahrten des Weihnachtsmanns auf der Hönnetalbahn auch in diesem Jahr ab“, wie Vereinssprecher Johannes Schmoll erklärte. Die traditionellen Fahrten des Weihnachtsmanns auf der Hönnetalbahn haben seit 1994 immer am Morgen des Heiligen Abends stattgefunden. Die Veranstaltung besitzt Kult-Status.

Die Vorstandsmitglieder haben nach Schmolls Angaben lange überlegt, aber die aktuelle Entwicklung der Inzidenzen und die auch für Kinder bestehende Gefährdung, ist dem Verein zu riskant. „Keiner von uns möchte, dass sich jemand auf einer solchen Fahrt – trotz umfangreicher Vorsichtsmaßnahmen – infiziert oder unbeabsichtigt ansteckt“, erklärte Schmoll.

Vorfreude aufs Jubiläumsjahr 2022

Als die Planungen vor einigen Wochen begannen war „eigentlich klar“, dass nach dem Ausfall der Fahrten im vorigen Jahr der Weihnachtsmann am Heiligen Abend wieder in den Zügen kleine Geschenke an die Kinder verteilen sollte. „Aber das erscheint aktuell zu riskant“, so Schmoll. Markus Hüsken, Vorsitzender der Eisenbahnfreunde, kündigt aber an: 2022 werde die Hönnetalbahn 110. Und: „Im Sommer werden wir in Binolen ein Fest für Familien anbieten. Bis dahin hoffen alle auf zurückgehende Inzidenzen und eine steigende Impfquote auch für Kinder.“

