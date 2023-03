Onlineumfrage zur Innenstadt: „Ich vermisse vor allem Ruhe!“

Balve. Vom Drostenplatz zum geplanten Quartier an der Hönne. Politik und Verwaltung wollen Volkes Stimme hören – erstmals online. Es gab viel Kritik.

Die Aktion der Stadt Balve, keine Frage, war ein Erfolg. Die Beteiligung an der ersten Online-Umfrage zur Zukunft der Innenstadt lag deutlich über herkömmlichen Versuchen der Verwaltung, Volkes Stimme zu hören. Kritische Töne indes dominierten, wie das beauftragte Siegener Planungsbüro Loth herausfand. Ergebnisse wurden dem Ratsausschuss USB vorgestellt; sie sind nach wie vor im Ratsinformationssystem auf der kommunalen Homepage balve.de abrufbar.

Quartier an der Hönne: Entwurf von Loth Foto: Loth/ / Stadt Balve

Rund 300 Personen äußerten sich zu lokalen Themenfeldern – von der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum bis zu Versorgung und Verkehr. Auch Natur und Umwelt im Stadtgebiet wurden bewertet. Lediglich zehn Menschen füllten die guten, alten Fragebögen aus.

Die Umfrage umfasste mehrere Generationen. Der Altersschnitt lag bei 45,3 Jahren. Das entspricht dem Durchschnittsalter der Stadtbevölkerung, das der Landesbetrieb IT NRW im Jahr 2019 ermittelt hat. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer gehörten zur Altersgruppe 31 bis 59 Jahre. Obendrein stellten rund 100 Kinder und Jugendliche per Postkarte dar. Männer wie Frauen beteiligten in gleichem Maß. Und die Ergebnisse?

Die „Angebote in der Innenstadt“ wurden mit insgesamt 3,7 schlecht bewertet. Besonders unzufrieden zeigten sich Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren. Sie vergaben eine glatte 4. Umgekehrt waren Senioren ab 76 Jahren besonders zufrieden. Doch auch in dieser Altersgruppe reichte es nur für eine 3.

Auch für die Aufenthaltsqualität gab’s nur eine 3,7. Besonders unzufrieden waren die jungen Alten zwischen 60 und 66. Eine Note von 4,3 kommt einer Ohrfeige gleich. Besonders zufrieden zeigten sich die ganz Jungen und die ganz Alten mit Noten zwischen 3 und besser.

Gastronomie ist gefragt: Ina Friedriszik (rechts) mit Eve Mertens in der Küche. Foto: Solveig Flörke / WP

Die Umfrage ermittelte vor allem drei Gründe, sich in Balves Innenstadt aufzuhalten. Vorne weg lag die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Mit deutlichem Abstand folgte Gastronomie vor Einzelhandel. Auf Platz 4 lag Wohnen vor kulturellen Angeboten.

Die Befragten vermissten in Balve vor allem öffentliche Treffpunkte, dazu Sport- und Spielangebote sowie sichere und barrierefreie Fußwegverbindungen. In einer Rückmeldung war von fehlender „Wohlfühlatmosphäre“ die Rede.

Mit dem geplanten multifunktionalen Quartier an der Hönne auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule verbinden Befragte einen Bildungscampus von der Kita bis zur VHS sowie offene Büroräume im Stil von Co-Working-Space. Andere sehnen sich nach einem Begegnungsort mit naturnahem Park, Multifunktionsräumen und Mehrgenerationen-Spielplatz.

Balve ist laut Umfrage keine Pendlerstadt. Ein Fünftel der Befragten arbeitet zwar in der Innenstadt, aber nur ein Zehntel pendelt. Gastronomische Mittagsangebote jenseits von Fast-Food könnten den Kernort aufwerten. Wie sieht mit dem Schulstandort Balve aus?

Das Angebot wird geschätzt. Bei Schulwegen sowie Bus und Bahn gebe es jedoch Verbesserungspotenzial, hieß es. Der Öffentliche Nahverkehr müsse günstiger oder gar gratis werden.

Feste Einrichtung für Angehörige von Demenzerkrankten: das Café des Vereins Treffpunkt Demenz (hier bei einer Infoveranstaltung) Foto: WP

Das Betreuungsangebot für Junge wie Alte gilt als gut. Dennoch blieben offenbar Wünsche offen. Ob Kleinkinder oder Jugendliche: Das Angebot müsse wenn nicht erweitert, so doch flexibilisiert werden, hieß es. Auch in den Bereichen Senioren, Inklusion und Wohngruppen wurde Handlungsbedarf gesehen. Wie werden Freizeit und Kultur in Balve bewertet?

Die Liste umfasst viele Pluspunkte – von Wanderungen bis zum Optimum, von der Bücherei bis zur VHS, von den Festspielen bis zum Vereinsleben. Umgekehrt scheinen offene, flexible Angebote zu fehlen.

Bei der Bewertung der Innenstadt schnitt die Nahversorgung mit 2,6 am besten ab. „Alles Wesentliche“ sei vorhanden, hieß es, Markantmarkt und kurze Wege inklusive.

Mobilität bleibt ein Problem. Die Hälfte meinte, ohne Autos gehe nichts. Ein Fünftel fährt Rad. Bus und Bahn sind mit zwei Prozent bedeutungslos. Eine Stellungnahme lautete: „Ich vermisse eine ausreichende öffentliche Verbindung zu den Ortsteilen. Ich vermisse vor allem Ruhe!“

