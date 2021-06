Open-Air: Tobias Schüttes letztes Konzert mit MV Amicitia

Garbeck. You’ll Never Walk Alone: Die BVB-Hymne wird in Garbeck am 3. Juli erklingen – und Kino-Held Morricone. Was der MV Amicita Garbeck plant.

Der Musikverein Amicitia Garbeck bittet erneut zum Wunschkonzert unter freiem Himmel. Das teilte Christoph Bathe am Montag im Namen des Vereins mit.Aufgrund der Umstände in der Coronapandemie, freuen wir uns seitens des Musikvereins Garbeck trotzdem ein diesjähriges Wunschkonzert durchführen zu können. Wie bereits im letzten Jahr ist uns die Fa. Josef Jost entgegengekommen, das Wunschkonzert Open Air unter dem Abdach zwischen den beiden Fertigungshallen im Industriegebiet Braukessiepen durchzuführen. Termin: Samstag, 3. Juli, 15 Uhr.



Traditionell wird das Vororchester unter der Leitung von Tim Volkmer das Konzert beginnen. Im Anschluss daran wird das Jugendorchester ebenfalls die Möglichkeit erhalten, sein Können unter Beweis zu stellen. Die beiden Nachwuchsorchester sind ein wichtiger Bestandteil des Konzerts und soll die immense Wichtigkeit unserer Jugendarbeit unterstreichen und die Kinder und Jugendlichen zusätzlich motivieren.

Den Abschluss des Konzerts wird das Große Orchester des Vereins bilden. Unter letztmaliger Leitung unseres Dirigenten Tobias Schütte wird ein kurzweiliges Programm dargeboten, welches zahlreiche bekannte Klänge beinhaltet. Für die Freunde der klassischen Marschmusik wird mit dem „Florentiner Marsch“ oder „Hoch Heidecksburg“ eine ganze Bandbreite geboten. Aber auch der bekannte Walzer No. 2 aus der Feder von Dmitri Shostakovich oder die Südböhmische Polka dürften auch die Freunde eines Walzers oder einer Polka ansprechen. Als anspruchsvolles Stück der symphonischen Blasmusik können wir, trotz der geringen Probezeit im Vorfeld des Konzerts, auch die geneigten Zuhörer anspruchsvoller Literatur zufriedenstellen. Zudem werden mit „Moment for Morricone“ als auch „Dem deutschen Jäger“ das Genre der Filmmusik bespielt oder dem Zuhörer die traditionelle Musik der Jäger in einer Zusammenstellung nähergebracht.

Das Programm





Vororchester (Leitung: Tim Volkmer)

African Adventure (Robert Sheldon)





Jugendorchester (Leitung: Michael Hammecke)

Kronprinz-Marsch (Johann Brussig)

Andrew Lloyd Webber in Concert (arr. Michael Sweeney)





Großes Orchester (Leitung: Tobias Schütte)





Florentiner Marsch (Julius Fucik, arr. Karel Belohoubek)

Armenian Dances No. 1 (Alfred Reed)

The Second Waltz from Jazz Suite No. 2 (Dmitri Shostakovich, arr. Johan de Meij)

Südböhmische Polka (Ladislav Kubes, arr. Franz Bummerl)

Hoch Heidecksburg (Rudolf Herzer, arr. Richard Hubert)

You’ll Never Walk Alone (Richard Rodgers, arr. Tobias Schütte)

Moment for Morricone (Ennio Morricone, arr. Johan de Meij)

Dem deutschen Jäger (arr. Guido Rennert)





Auch wenn das diesjährige Konzert das letzte unter der Leitung unseres Dirigent Tobias Schütte, welcher dem Orchester seit September 2011 vorsteht, sein wird, ist es jedoch nicht sein letzter Auftritt mit dem Verein.

