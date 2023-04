Osterfeuer Balve: Darum trägt Dechant Schulte Feuerwehrhelm

Dechant Andreas Schulte entzündet das Osterfeuer am Wachtloh. 250 Menschen sind bei klarem Himmel zum Feiern gekommen.

Balve. Osterfeuer in Balve. Na nu, warum trägt Dechant Andreas Schulte einen Feuerwehrhelm?

Dechant Andreas Schulte war von Kopf bis Fuß auf Sicherheit eingestellt. Der Pfarrer St. Blasius hatte am Ostersonntag die Ehre, das traditionelle Osterfeuer am Wachtloh zu entzünden. Vorsichtshalber trug er einen Feuerwehrhelm. Den Kopfschutz zu organisieren war kein Problem. Immerhin zeichnete die Balver Feuerwehr für den Brandschutz verantwortlich.

Dechant Andreas Schulte entzündet das Osterfeuer am Wachtloh. 250 Menschen sind bei klarem Himmel zum Feiern gekommen. Foto: Kolping Balve

Das Osterfeuer der Balver Kolpingsfamilie stieß auf flammende Begeisterung. 250 Menschen waren gekommen. Aus zwei Gründen: Einerseits sind inzwischen sämtliche Corona-Beschränkungen des öffentlichen Lebens ausgelaufen, und obendrein präsentierte sich der Himmel nach einem kalten, nassen Karfreitag österlich klar.

Organisator Christoph Grewe war begeistert vom Zuspruch. Bereits das Osterfeuer im vergangenen Jahr sei gut besucht gewesen. Aber das jüngste Feuer habe noch mehr Leute angelockt. Nicht nur das: „Es ist alles ganz harmonisch gelaufen“, freute sich Christoph Grewe am Tag danach. Selbst Glasbruch hielt sich in übersichtlichen Grenzen.

Obendrein freute sich über die Beiträge des Musikvereins Balve: „Sie haben sehr schön gespielt – und lange. Und sie haben auch moderne Stücke gespielt: mal was anderes.“

Die Stimmung sei so gut gewesen, dass Besucher das Kolping-Team am Getränkestand für seinen Einsatz gelobt hätten. Der Getränkeverkauf habe die Einnahmen sprudeln lassen: Denn das Publikum blieb lange. „Das ist Geld, das in Balve bleibt“, sagte Christoph Grewe, „wir brauchen das für unsere anderen Veranstaltungen.“

Eine untergeordnete Rolle spielte die Tatsache, dass das Osterfeuer nach einem nassen Winter kleiner ausfiel als gewohnt. Ausgediente Weihnachtsbäume standen der Kolpingsfamilie nicht zur Verfügung, und Fichten sind nach mehrjähriger Borkenkäfer-Invasion im Hönnetal inzwischen Mangelware.

Vor- wie Nachbereitung liefen übrigens wie am Schnürchen. Eine rund 20-köpfige Helferschar kümmerte sich. Das Aufräumen war bereits mittags vorbei. Christoph Grewe bezog in seinen Dank auch die heimischen Landwirte Dieter Schweitzer und Thorsten Hagen ein, die die nicht nur die Nutzung der Wiese erlaubt, sondern auch Strom bereitgestellt hätten. Andernorts sei inzwischen für manchen Veranstalter schwer, ein Außengelände zu finden. In Balve sei das anders: „Da wird wir richtig gut aufgestellt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve