Osterfeuer in Beckum: Menschen aus dem Häuschen

Beckum. Beckum feiert am Osterfeuer bei schönstem Wetter. Was Scharen zum Nachbarschaftstreff lockte.

Die Tradition lebt. Nach dem Auslaufen der Corona-Beschränkungen erlebten Osterfeuer im Stadtgebiet einen Zulauf wie lang nicht. Beckum erlebte einen gut besuchten Nachbarschaftstreff. Zudem lockte ein klarer Himmel.

Osterwiese am Kampe. „Zu Höchstzeiten waren 100 Leute da“, bilanzierte der örtliche Brudermeister Fabian Henze. „Pommes-Currywurst gab’s, kalte Getränke.“

Fürs Aufwärmen war der Musikverein Beckum zuständig – mit flotten Stücken. „War wirklich gut, eine gute Veranstaltung“, stellte Fabian Henze fest.

In Beckum geht die Organisation des Osterfeuers in den Vereinen reihum. Diesmal durften die Schützen ran. Das hungrige und durstige Volk wurde aus zwei Hütten verköstigt.

In Beckum können neugeknüpfte Kontakte in Kürze vertieft werden. Bereits am Freitag, 21. April, schließen die Schützen die Hönnetalhalle auf. Die Ehrenamtskneipe öffnet abends ein weiteres Mal. Dabei können, bei Bedarf, letzte Absprachen für die Erstkommunion im Dorf getroffen werden. Sie findet am Sonntag, 23. April, statt. Am Freitag, 28. April, wird Beckum aufgeräumt. Zur Monatsende, am 30. April, wird der Maibaum vorm Integrationszentrum offiziell eingeweiht. Auch wenn noch einige, wenige Arbeiten zu erledigen sind: Beckums neue Dorfmitte kann sich bereits jetzt sehen lassen.

