Osterfrühstück: Balver Gemeinde muss nachdecken

Balve. Das Osterfrühstück der Evangelischen Gemeinde Balve toppt die Erwartungen. Das sind die Gründe.

Die Evangelische Gemeinde Balve ist mit ihrem Osterangebot neue Wege gegangen – und sie wurde belohnt.

„Ostern! Jesus ist auferstanden. Ja, er lebt, das Grab ist leer!“ So sangen die Kinder der Kinderbibelwoche begeistert im voll gefüllten Gemeindehaussaal an der Hönnetalstraße in Balve. Als am Ostermontag die Gäste auf neun Uhr eintrudelten, wurde nach und nach klar, dass die Tische nicht reichen können. Schnell deckte das Presbyterium nach, so dass am Ende 120 Plätze zur Verfügung standen.

Osterlieder wurden von Olga Jarkov am Klavier angestimmt und durch Bewegungen der Kinder begleitet. Jung und Alt ließen sich mitreißen, sangen und bewegten sich gerne mit.

Die Predigt hielten die Kinder und Mitarbeiterinnen der Kinderbibelwoche unter der Anleitung von Pfarrerin Antje Kastens. Es war ernsthaft, aber auch spannend und lustig. So kam ein Satz besonders gut an: „Der Pilatus hatte es eigentlich gut. Er hatte nämlich eine Frau, die ihm sagte, was er tun soll!“ Das Gelächter ging einmal durch die Reihen, bis klar wurde, dass der römische Statthalter, der Jesus dann zum Tod verurteilte, damals wirklich besser auf seine Frau gehört hätte. Das Mitbringbüfett ließ keine Wünsche offen. So war es ein fröhliches Schmausen mit viel Gelegenheit zu Gesprächen und Begegnungen bis in die Mittagszeit.

Bereits am Karsamstag war in Zusammenarbeit mit der Partnergemeinde Deilinghofen ein neues Projekt gestartet: eine Osternachtfeier mit Stationen ab 19.30 Uhr in der und um die Balver Kirche. Presbyterium und Konfirmanden plus Eltern kamen auf die neue Idee zu einem Familienweg in die Osternacht. Pfarrerin Antje Kastens gestaltete die rund einstündige Feier.

