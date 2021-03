Osterüberraschung für Mellens Familien

Mellen. Ach, du dickes Ei: Das Osterfeuer fällt in Mellen, wie andernorts, wegen der Corona-Beschränkungen aus. Die Ausrichter des Osterfeuers, Schützen, Sportverein, Feuerwehr und Ortsvorsteher, haben aber eine Alternative gefunden. Am Ostersonntag von 16 Uhr bis 18 Uhr werden – corona-konform – Überraschungsosterkörbchen à 20 Euro an Familien, auch ohne Kinder – im Ort verteilt. Anmeldungen nimmt bis Dienstag, 23. März, Lukas Vedder-Stute an: lukasvs62@gmail.com; 0151-21229007. Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt: „Bitte legt das Geld entsprechend vor die Tür oder übergebt es uns unter Einhaltung der Corona-Regeln am Ostersonntag an den Haustüren.“

