Parkplatzrempler vor Schützenhalle Eisborn

Eisborn Ein Hyundai ist vor der Schützenhalle Eisborn demoliert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Und wieder ein Parkplatz-Rempler. Im Polizeideutsch heißt das: „Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden“. Tatort war der Parkplatz der Schützenhalle in Eisborn am Montag, 8. Januar, in der Zeit zwischen 17 und 18.10 Uhr, wie die Polizei in Menden am Mittwoch mitteilte. Was war passiert?

Ein auf dem Parkplatz geparkter schwarzer Hyundai i30 wurde laut Polizei beschädigt. Dabei kollidierte das flüchtige Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren mit dem Hyundai. Dadurch wurde die Fahrertür des Pkw im unteren Bereich erkennbar eingedellt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Schadenshöhe wurde mit rund 1000 Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen (02373-9099-0).

