Parkraum in Balve: Darum will Stadt alles darüber wissen

Balve. Parkraum in Balve: Darum wollen Stadtverwaltung und Planungsbüro Ge-komm alles drüber wissen. Was mit den Ergebnissen passiert.

Die Stadt Balve erarbeitet zurzeit ein Parkplatzkonzept für den Bereich der Innenstadt von Balve. Dabei arbeitet sie mit dem Büro „Ge-komm GmbH“ aus Osnabrück zusammen. Die Bestandsaufnahme der vorhandenen Parkplatzsituation in der Innenstadt ist abgeschlossen und wurde bereits dem zuständigen Fachausschuss vorgestellt. In einem zweiten Schritt soll der Parkraumbedarf der Kundinnen und Kunden, die die Innenstadt besuchen, ermittelt werden.

Anlieger der Innenstadtstraßen haben inzwischen Schreiben der Stadt erhalten. Unternehmen werden schriftlich befragt, wie groß ihre Teams in Balve sind, wann ihre üblichen Geschäftszeiten sind, mit welchen Verkehrsmitteln die Mitarbeiterschaft unterwegs ist und wie viel Parkraum zur Verfügung steht.

Zugleich bitten Stadt Balve und Ge-komm über Verbesserungsvorschläge für die Stellplatzsituation in der Innenstadt. Zudem wollen die Organisatoren der Umfrage wissen, was Chefs und Arbeitnehmer zum Umstieg vom Auto auf Bus, Bahn oder Fahrrad bewegen könnte. Der Westfalenpost liegt ein entsprechendes Schreiben vor. Die Redaktion befindet sich in der Mittelstraße. Stadt und Ge-komm bittet um Rücklauf bis zum 5. Mai.

Obendrein werden Anfang Mai an den zentralen Parkplätzen in der Balver Innenstadt Befragungen durchgeführt.

Die Stadtverwaltung bittet alle Angeschriebenen und Befragten um aktive Teilnahme, damit ein qualifiziertes Bild des Parkbedarfs und des Parkverhaltens in der Balver Innenstadt ermittelt werden kann.

Die Ergebnisse dieser Befragung werden in einem nächsten Schritt wiederum dem Fachausschuss USB vorgestellt. Am Ende sollen Aussagen darüber getroffen werden, ob der Parkraum in der Balver Innenstadt ausreichend ist oder ob in Zukunft weiterer oder anderer Parkraum geschaffen werden muss. Ferner wird geklärt, inwieweit andere Mobilitätskonzepte für Balve, seine Ortsteile und weitere Besucher der Balver Innenstadt notwendig sind oder angeboten werden können.

