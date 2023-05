Pastor Ludwig Kinkel †: Der Bauherr von St. Johannes

Verstorben: Balves ehemaliger Pastor Ludwig Kinkel. So wie auf diesem undatierten Foto war er in der Gemeinde St. Blasius bekannt.

Balve. Balve trauert um Pastor Ludwig Kinkel. Wodurch er in der Gemeinde St. Blasius unvergessen bleiben wird.

Der langjährige Pastor der St.-Blasius-Gemeinde Balve, Ludwig Kinkel, ist am Montag im Alter von 91 Jahren in seiner Wahlheimat Altenbeken verstorben.

Kinkel, 1957 von Kardinal Jaeger in Paderborn zum Priester geweiht, kam 1977 nach Balve und hatte die Nachfolge von Dechant Josef Löcker angetreten. Bis zu seiner Zurruhesetzung im Jahr 2000 war er auch als Bauherr aktiv. Während der 23 Jahre seiner Balver Amtszeit fand die große Renovierung der Kirche statt. Vor allem fiel in diese Zeit auch der Bau des Altenpflegeheims St. Johannes am Bruckner Weg, was viele Balver mit seinem Namen immer verbinden werden.

Kinkels Engagement in Balve war nicht immer unumstritten. Anlässlich seines Diamantenen Priesterjubiläums 2017 und seines 90. Geburtstags am 30. Oktober 2021 hat er sich über viele Glückwünsche aus Balve sehr gefreut. Die Beerdigung findet am Montag, 22. Mai, um 10 Uhr in Altenbeken statt.

