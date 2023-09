Pastoraler Raum Balve-Hemer: Gründungstag steht bevor

Balve/Hemer. Die Katholische Kirche im Dekanat Märkisches Sauerland rückt zusammen. Am 17.9. wird der Pastorale Raum Balve-Hemer gegründet. Die Feier steht.

Der Spätsommer in Garbeck erinnert eher an den Herbst. Aus grauem Gewölk regnete es am Freitagvormittag Bindfäden. Drinnen, im Pfarrheim, herrscht indes eitel Sonnenschein. Das Team der Hauptamtlichen der Katholischen Pastoralverbünde Balve-Hönnetal und St. Vitus Hemer haben ein großes Ereignis vorbereitet: den Gründungstag des Pastoralen Raums Balve-Hemer.

Dechant Andreas Schulte, Pfarrer von St. Blasius Balve, kennt die Macht der Bilder. Zum Pressegespräch kommt er keineswegs allein. Vielmehr ist ein Team an seiner Seite: Gemeindereferentin Theresa Wagner und Kirchenmusiker Maximilian Wolf stehen für Balve, Pater Binish und Gemeindereferentin Jasmin Rifert-Plogmann vertreten St. Vitus. Dazu kommt Verwaltungschef Markus Hablowetz. Sein Amtssitz ist Balve, auch in Hemer ist er längst bekannt. Dechant Schulte hebt den Teamgedanken im Gespräch ausdrücklich hervor. Er will Gläubigen in beiden Bereichen die Angst vor Zentralisierung nehmen, von einer Kirche, die fern wirkt, wo sie nah sein sollte.

Die Pastoralverbünde Balve-Hönnetal und Hemer wachsen zusammen zu einem Pastoralen Raum. Der Gründungstag ist Sonntag, 17. September. Immobilien wie das Pfarrheim Garbeck sind eine wichtige Aufgabe für Verwaltungschef Markus Hablowetz (rechts) Foto: jürgen overkott / WP

Die Zusammenlegung der Pastoralverbünde wird bereits seit längerem vorbereitet. In Kürze wird sie vollzogen. Ein Festgottesdienst am 17. September um 10.30 Uhr in Binolen soll aber kein Schlusspunkt sein. Das Gegenteil, betont Dechant Schulte, sei der Fall. Der Gottesdienst mit anschließendem bunten Programm für die ganze Familie sei der Start einer geistlichen Reise. Kein Wunder, dass das neue Team des Pastoralen Raums mit Binolen ausgerechnet einen Bahnhof zum Ausgangspunkt des anspruchsvollen Unterfangens ausgewählt.

Tatsächlich müssen die Beteiligten zwei Ebenen im Blick behalten. Da gibt es die pastorale Ebene. Sie betrifft das Gemeindeleben. Dechant Schulte & Co. setzen auf Vielfalt: Freiheit statt Zwang, Zusammenarbeit ist erwünscht, erzwungen wird sie nicht. Sie betrifft kirchliche Vereine sowie ehrenamtliches Engagement in den Kirchenvorständen sowie im Netzwerk Katholische Kirche im Hönnetal und im Pfarrgemeinderat St. Vitus.

Da gibt’s aber auch die Verwaltung. Eine zentrale Aufgabe von Verwaltungschef Markus Hablowetz ist Immobilien-Management: die Verwaltung kirchlicher Gebäude vom Pfarrheim bis zur Kirche. Das Erzbistum Paderborn richtet sich auf sinkende Einnahmen aus der Kirchensteuer ein. Daher lautet die Devise: Weniger ist mehr.

Dennoch sieht sich das Dekanat Märkisches Sauerland noch in einer vergleichsweise komfortablen Lage. Das ist am Freitagmorgen nicht nur zu hören – vielmehr ist es auch zu sehen. Die Gemeinde Heilige Drei Könige feiert vermutlich bis Pfingsten kommenden Jahres Gottesdienste im Pfarrheim. Denn die Pfarrkirche ist Baustelle – nicht etwa weil der Zahn der Zeit am Gemäuer nagt, sondern die laufenden Bauarbeiten der Umsetzung eines hoffentlich zukunftsweisenden Konzepts dienen. Das Gotteshaus soll ab 2024 als Familienkirche dienen. Das Erzbistum investiert buchstäblich in die Zukunft der Kirche.

Ein bisschen Zentralisierung beim Team ist übrigens doch geplant. „Die Sekretärinnen“, verrät Dechant Schulte, „arbeiten schon an einem gemeinsamen Terminkalender.“ Und eines soll die neue Struktur der Kirche im märkischen Sauerland ebenfalls möglich machen: gegenseitige Vertretung der Hauptamtlichen bei Krankheit oder Urlaub.

Sonntag, 17. September, wird ein großer Tag für die bisherigen Pastoralverbünde Balve-Hönnetal und St. Vitus Hemer: Es ist der Gründungstag des künftigen Pastoralen Raums. Gefeiert wird rund um den Bahnhof Binolen.



Ein lockeres Vorprogramm eröffnet den Festtag. Ab 9.30 Uhr singen sich die Kirchenchöre aus Balve und Hemer unter Leitung von Kirchenmusiker Maximilian Wolf ein. Die Messe um 10.30 Uhr wird von zahlreichen Haupt- und Ehrenamtlichen um Dechant Andreas Schule zelebriert.





Anschließend, bis 14.30 Uhr, findet ein gemütliches Beisammensein für die ganze Familie statt, Speis’ und Trank inklusive. Anreisen sind zu Fuß, per Rad, per Auto und nicht zuletzt per Bahn möglich.

