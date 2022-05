Pastoralverbund in Beckum: Der Himmel voller Geigen

Beckum. Für das Team des Pastoralverbundes hing in Beckum der Himmel voller Geigen. Und dafür gab es einen guten Grund.

Ein Dank für großen Einsatz, Gelegenheit zum Austausch und für eine musikalische Entdeckung. Der Mitarbeiterempfang des Pastoralverbundes Balve in der Beckumer Schützenhalle war etwas Besonderes.

Wie bei so vielen Anlässen ging damit auch hier eine lange Zeit des Wartens zu Ende. Eigentlich schon in den Pandemie-Zeiten hätte dieser Empfang stattfinden sollen - mit demselben Programm. „Wir waren die ganze Zeit über in Kontakt“, berichtete Dechant Andreas Schulte den knapp 100 Gästen aus allen Gemeinden des Pastoralverbundes, Haupt- wie Ehrenamtliche, von den Künstlern, die diesen Abend gestalten sollten. Dann überlies er die Bühne Jördis Tielsch und ihrer Band, Schlagzeug, Gitarre, Bass. Schulte betätigte sich mit der Auswahl ein wenig in musikalischer Mission, wie er auch auf Nachfrage grinsend bestätigte, den andere Gästen womöglich eine neue musikalische Entdeckung zu ermöglichen. Bei den anderen Gästen des Empfangs war die Künstlerin hingegen kaum vorher bekannt. Sie hat in ihrer Karriere aber durchaus schon bemerkenswerte Stationen vorzuweisen, so spielte sie in den Livebands von Heinz Rudolf Kunze und Rea Garvey.

Gute Stimmung beim Konzert von Jördis Tielsch Foto: Alexander Lück / WP

Vor dem Konzert stand eine Andacht. Bei dieser wurde gemeinsam gesungen zu den Klängen des Balver Kirchenmusikers Maximilan Wolf Wunderkerzen geschwenkt als Symbol dafür, sich selbst und andere mit Begeisterung anstecken zu lassen. Dechant Schulte: „Wir wollen uns gemeinsam einsetzen für eine Kirche, die tolerant, zugewandt und glaubwürdig in Wort und Tat ist.“

An diesem Abend ging es allerdings vor allem um zwanglosen Austausch.

Jördis Tielsch, so berichtete sie der WP in der Pause, war sich durchaus bewusst, dass an diesem Abend die meisten Gäste zum ersten Mal mit ihr und ihrer Musik in Berührung kamen. Anders eben als bei einem Konzert, zu dem die eigenen Fans ganz gezielt pilgern. Anders war auch, dass manchmal das Schwätzchen an den Tischen noch während der Songs gehalten wurde – Corona sei’s geklagt. „Das nehme ich niemandem übel“, lacht Tielsch dazu nur. Wie sie überhaupt auch auf der Bühne mit ansteckender, herzlicher Fröhlichkeit überzeugte.

Dabei hat sie und ihre drei Musiker Corona getroffen. „Wir haben das Publikum und das Live-spielen so vermisst“, sagte die junge Frau. Aber man habe die Zeit auch produktiv nutzen können. Beweis dafür ist das neue Album „New mornings“, aus dem Tielsch viel präsentierte. „Es geht in den Liedern vor allem darum, nach vorne zu schauen.“

Publikum klatscht bereitwillig mit

Tielsch und Band brauchten nicht lange, um viele der Zuhörer auf ihre Seite zu ziehen: mit wunderschönen Liedern, die aus Pop, Jazz, Folk oder Blues schöpfen. Und in denen Tielsch nicht nur einfühlsam singt, sondern auch mühelos zwischen Gitarre, E-Piano und ihrem Hauptinstrument Geige hin- und herwechselt. Bei den mitreißenden irischen Instrumentals klatscht das Publikum auch ohne entsprechende Aufforderung mit, und bei einer Ballade werden dann in der Halle die von der Andacht noch verbliebenen Wunderkerzen ebenso wie Handytaschenlampen geschwenkt. Dechant Schulte freut sich, dass seine Musikauswahl für den Abend gut ankommt.

