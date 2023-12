Patronatsfest Mellen mit Gast aus Hemer

Mellen Die Idee kam aus der Gemeinde selber: zum Fest der Heiligen Barbara lud man Vikar Niemiec aus Hemer ein. Ein Zeichen für das Zusammenwachsen des Pastoralen Raumes.

Zeichen für das Zusammenwachsen des Pastoralen Raumes und Gelegenheit zum Kennenlernen: zum Patronatsfest für die Heilige Barbara in Mellen kam auch ein Priester aus Hemer. Und zwar nicht etwa auf Wunsch der Gemeindeleitung, wie Dechant Andreas Schulte im Anschluss der Westfalenpost erzählte: Es seien die engagierten Christen aus Mellen selbst gewesen, die in der Vorbereitung dieses Festes am 4. Dezember auf die Idee gekommen waren und Vikar Dominik Niemiec zum Festhochamt ins Golddorf eingeladen haben.

Im Herbst hatte es im Bahnhof Binolen ein großes Fest zum Zusammenwachsen der beiden Nachbarstädte zum Pastoralen Raum gegeben. Ein besonderer Anlass wie nun das Patronatsfest sei eine gute Gelegenheit, so erzählt Dechant Schulte, die Verbindungen zu stärken, die Gesichter der Gemeinde besser kennenzulernen. Umso mehr habe ihn die Initiative aus Mellen gefreut, sagt der Seelsorger. Er selber war kürzlich mit gleicher Intention beim Kirchcafé in Hemer-Sundwig. Der personelle Austausch über die kommunalen Grenzen hinweg soll aber nicht die Regel an jedem Sonntag werden. Da wolle man die örtliche Bindung an die Gotteshäuser und vor allem an die Gemeinde weiter hochhalten: „Auch um zu wissen was die Menschen vor Ort beschäftigt.“

Zum Patronatsfest der Heiligen Barbara kamen am Montagabend im seinerzeit noch tief verschneiten Mellen um die 40 Gläubigen in die Kirche, zusätzlich gestaltete der Chor Melodie Mellen den Gottesdienst von der Orgelbühne aus mit. Dabei waren auch die Abordnungen von Gruppen und Vereinen aus dem Dorf. Vikar Dominik Niemiec nahm sich der Legende der Schutzpatronin besonders in seiner Predigt an. Diese Erzählung besagt, dass die junge Frau sich im 3. Jahrhundert dem christlichen Glauben zuwandte, was vor allem ihr Vater nicht tolerieren wollte. In seiner Grausamkeit ging er so weit, dass er die Tochter deswegen eigenhändig köpfte. Das Brauchtum des Barbarazweiges kommt daher, dass sich ein Kirschzweig in ihrer Kleidung verfangen haben soll, der dann bei ihrer Haft in der Zelle aufblühte. Barbara blieb auch im Angesicht des Todes voller Glauben und Gottvertrauen. Auch für die Menschen heute ein großes Vorbild, so erläuterte Niemiec in seiner Predigt in Mellen: „Mögen wir Menschen sein, die aus der Hoffnung leben.“ Und konkret auf die Zweige bezogen als Bild für unser Leben: „Sie zu hegen und zu pflegen ist uns aufgetragen. Aber das Wachsen und Blühen liegt nicht in unserer Hand.“ Im Anschluss an den festlichen Gottesdienst bestand dann Gelegenheit zum Austausch und gemütlichen Beisammensein im Pfarrheim, was nicht nur der Seelsorger aus Hemer gerne nutze.

