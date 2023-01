Patronatsfest: So läuft Garbecks höchster Feiertag ab

Garbeck. Am Freitag, 6. Januar, findet in Garbeck das traditionelle Patronatsfest Heilige Drei Könige statt. Auf der Herbstversammlung der Ortsausschusses Garbeck teilte der Vorsitzende des MGV „Amicitia“ Garbeck, Ludger Schulte-Fabry, den Anwesenden mit, dass die Sänger das Traditionsfest in der Garbecker Schützenhalle ausrichten werden. Um 10 Uhr beginnt in der Pfarrkirche das Festhochamt mit Beteiligung des Musikvereins „Amicitia“. Dechant Schulte hat Pfarrer Hubertus Böttcher aus Hagen als Festprediger für die Messe gewonnen. Nach dem Festhochamt geht es unter den Klängen der Musiker in die Schützenhalle. Nach der Begrüßung durch den Ortsausschuss-Vorsitzenden Alexander Schulte steht die jährliche Ansprache des Ortsvorstehers Christoph Haarmann auf dem Programm. Wenn die Heiligen Drei Könige ihre Segenswünsche den Gästen überbracht haben, steht das traditionelle Grünkohlessen an. Die Sängerfrauen sind für das leibliche Wohl verantwortlich. „Wir freuen uns, dass nach der Corona-Pause endlich wieder gefeiert werden darf,“ freut sich Ludger Schulte-Fabry, der gemeinsam mit seinen Sangesbrüdern viele Besucher am Garbecker Hochfest in der Schützenhalle begrüßen und bewirten möchte.

