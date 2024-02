Paukenschlag! Jugendkonzert trifft Erwartungen

Garbeck Die Jugend von „Amicitia“ trifft den Nachwuchs des Musikvereins Balve. Heppings Halle platzte förmlich: So viel war los.

Es war eine Premiere - und was für eine! Das lang angekündigte XXL- Konzert der Jugend von „Amicitia“ Garbeck und dem Balver Musikverein in den Räumen der Firma Hepping in Garbeck übertraf alle Erwartungen.

Jugendorchester Balve unter der Leitung von Thomas Schmitz Foto: Sven Paul

Erstmalig zeigten beide Musikvereine, was ihre Jugendorchester zu leisten vermögen.

Und so kam es, dass dieses Konzert, welches in den letzten Jahren schon immer mehr als gut besucht war, in diesem Jahr alle Rahmen sprengte.

Und so kam es, dass bereits nach kurzer Zeit alle Plätze belegt waren und viele Besucher das Konzert stehend erleben durften.

„Amicitia“-Vorsitzender Fabian Schulte wies das Besondere der Premiere hin und erklärte, wie wichtig die Nachwuchsförderung bei beiden Vereinen sei.

Den Startschuss setzte dann das Vororchester der „Amicitia“, erstmalig unter der Leitung von Dietlind Schulte, welche erst vor kurzen den Taktstock von Michael Vollmer übernommen hatte.

Nachdem die ersten Töne von „The Avangers“ die eigentliche Werkstatt des Landmaschinen-Spezialisten erobert hatten, wollte die Begeisterung kein Ende nehmen.

Schwungvoll ging es weiter mit dem „River-Kwai-Marsch“, der viele Besucher selber aktiv werden ließ: Sie pfiffen die bekannte Melodie mit.

Schulte hatte vom ersten Ton an ihr Orchester unter Kontrolle und schaffte es, ihre Musiker an diesem Nachmittag zu Hochform zu bringen.

Für das letzte Stück „High Hopers“ gab es langen Applaus.

Überaschenaderweise gab es an diesem Tag auch direkt Auszeichnungen, vergeben durch den Vertreter des Volksmusikerdbundes Philipp Jannack; der Musiker kommt aus Garbeck.

Von den 44 Musikern auf der Bühne wurden ganze 38 für ihre bestandenen Prüfungen der verschiedenen Lehrgänge geehrt.

Weiter ging es mit den Gästen aus Balve, welche hier unter der Leitung von Thomas Schmitz mit „A Good Start“wirklich einen guten Start hinlegten und den Besuchern zeigte, dass auch in Balve gute Musik auf hohen Niveau gemacht wird.

Das Balver Jugendorchester zeigte sich spielfreudig und traf mit einer guten Auswahl ihrer Stücke stets den richtigen Ton.

Abschließend betraten die Musiker des Garbecker Vororchester die Bühne unter spielten zusammen mit Dirigenten Michael Hammecke ihren Heimvorteil aus.

Zusammen ging es vom „Karneval der Tiere“ über den „Mont Blanc“ zu den besten Hits der vergangenen Boy-Band-Zeit.

Der Eintritt war für alle Besucher an diesem Tag frei, es gab aber die Möglichkeit für den Nachwuchs zu spenden.

Ehrung, wem Ehrung gebührt Foto: Sven Paul

Und für den kleinen Hunger und Durst sorgten die Eltern der Musiker in der Cafeteria, wo es viele handgemachte Kuchen zu entdecken galt.

„Unser großer Dank gilt nicht nur allen Helfern und Musikern“, erklärt Fabian Schulte.

„Der größte Dank geht an die Familie Hepping, welche uns einmal wieder hier die Möglichkeit gab, dieses Konzert in ihren Räumen zu veranstalten. Wir freuen uns auf eine Wiederholung im nächsten Jahr“.

