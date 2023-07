Paul Stüeken trommelt für Einstimmung auf Schützenfest

Balve. Paul Stüeken trommelt für einen Auftritt der Mammuts. Die Partyband des Musikvereins stimmt aufs Balver Schützenfest ein.

Wenn der Happy Einkaufstag am Freitag, 14. Juli, in der Balver Innenstadt vorbei ist, fängt das Schützenfest. „Heiligabend“ beginnt um 19 Uhr am Musikhaus mit einer Einstimmung auf das Hochfest der Bruderschaft, wie der Vorsitzende des Musikvereins Balve, Paul Stüeken, mitteilte. Die Partyband des Musikvereins heizen dem feierfreudigen Volk ein. Die Mammuts spielen live. Die Wetteraussichten sind prächtig. Laut wetter-balve.de soll es trocken, ja sonnig werden, mit Temperaturen bis 25 Grad.

