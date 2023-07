Paul Ziemiak bohrt fürs Handwerk dicke Bretter

Paul Ziemiak (CDU, MdB, links) besucht Treppenbau Wortmann in Garbeck. Er legt selbst Hand an. Azubi Sebastian Böhm wird zum Ausbilder.

Garbeck. Hämmern, Sägen, Tackern, Bohren – der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak liebt Handarbeit. Da liegt es nahe, dass der Iserlohner auch ein Herz fürs heimische Handwerk hat. Da er wissen will, worüber er spricht, legt der Politiker bei Ortsterminen gern Hand – wie am Freitagmorgen bei dem Garbecker Treppenbau-Unternehmen Wortmann.

Paul Ziemiak (CDU, MdB, 2. von links) besucht Treppenbau Wortmann in Garbeck. Mit dabei: Azubi Sebastian Böhm (rechts) sowie Seniorchef Johannes Wortmann und Juniorchef Christopher Wortmann Foto: Büro Ziemiak

„Ich habe ein Tischlerpraktikum gemacht“, erzählt der Parlamentarier. In einer knappen Stunde ist ein Vogelhäuschen entstanden. Ein Azubi wird dabei zum Ausbilder: Sebastian Böhm.

„Ich will vor dem Schützenfest einfach darauf aufmerksam machen, womit wir in dieser Region unser Geld verdienen“, berichtet Ziemiak. „Familiengeführte Handwerksbetriebe sorgen dafür, dass junge Menschen Perspektiven haben mit wirklich guten Berufschancen.“ Wortmann erzähle eine Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen habe kürzlich sein 30-Jähriges gefeiert (WP berichtete). „Holz ist ein toller Werkstoff, und er passt auch gut in unsere Region.“

Ziemiak hat Wortmann auch deshalb gern besucht, weil das Unternehmen erfolgreich Nachwuchs gewinnt. Der Politiker kennt den Schlüssel zum Erfolg. Wortmann pflege Kontakt zu heimischen Schulen und traue, mehr noch, eigenen Azubis zu, auf Job-Messen Werbung für die Ausbildung beim Treppenbauer zu machen.

„Darüber hinaus müssen wir für die Region werben“, sagte Ziemiak. „Das etwas mit Fragen wie medizinische Versorgung und öffentliche Infrastruktur zu tun.“ Dabei erwähnte der Christdemokrat ausdrücklich die Verbesserung der Verkehrssituation: „Daran muss Politik arbeiten.“

