Personalkarussell dreht sich bei Stadt Balve

Jugendtreff in Mellen: Christian Wulf, Nils Haarmann und Daniel Schulze Tertilt (von links) weihen die neune Räumlichkeiten ein. Christian Wulf gibt künftig die Leitung des Jugendzentrums auf. Ihm folgt Nils Haarmann.

Balve. Ob Jugendarbeit oder Hallenbad: Bei der Stadt Balve gibt’s personelle Veränderungen. Wer macht künftig was?

Bei der Jugendarbeit in Balve dreht sich das Personalkarussell. Christian Wulf gibt die Leitung des nach wie vor gut besuchten Jugendzentrums ab. Nils Haarmann, bisher für offene Jugendarbeit zuständig, folgt ihm. Wulf wechselt in die Offene Ganztagsschule (OGS) in Garbeck. Eine Kraft der OGS Garbeck geht zur OGS nach Balve.





Zudem zeichnet sich eine Lösung fürs Personalproblem im städtischen Hallenbad ab. Die Fachkraft wird mit ihrer Ausbildung Anfang Juli fertig. Sie soll 35 Wochenstunden arbeiten.

