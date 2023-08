Personalnot: Einschränkungen im Balver Hallenbad

Tauch- oder Schwimmkurse wird es in den kommenden Tagen nicht geben.

Die Stadtverwaltung schränkt die Öffnungszeiten des Hallenbades in den kommenden Tagen ein. Offiziell gibt das Rathaus personelle Gründe für die Maßnahmen an. Was das für Schwimmer bedeutet.

Demnach werde der öffentliche Badbetrieb vom 9. bis einschließlich 18. August nur eingeschränkt möglich sein. „Das Hallenbad bleibt in dem Zeitraum 9. August bis einschließlich 11. August für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Es konnte leider keine Vertretung gefunden werden“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Entspannung ab 21. August möglich

Anders sehe es für die darauffolgende Woche aus. Dann ist der Badebetrieb zumindest am Mittwoch- und Freitagabend möglich. Das Frühschwimmen entfällt allerdings komplett. Ob am Donnerstag, 17. August, das Bad geöffnet sein wird, entscheidet sich kurzfristig. Ab dem 21. August werden darüber hinaus die Öffnungszeiten: Montag: 6 bis 7.20 Uhr (Frühschwimmen); Mittwoch: 6 bis 7.20 Uhr (Frühschwimmen) und 20 bis 22 Uhr; Donnerstag: 15 bis 20 Uhr; Freitag: 6 bis 07:20 Uhr.

