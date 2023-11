Peter Pan: Festspielverein Balver Höhle sucht Aktive

Peter-Pan-Musical: eine Inszenierung in Wetter an der Ruhr

Die Balver Höhle wird 2024 zu „Nimmerland“: Der Festspielverein lässt Peter Pan und Dr. Hook aufs Publikum los. Zum Mitmachen gibt’s Chancen.

Balve Der Festspielverein Balver Höhle denkt über einen Zusatztermin für den ausverkauften „Musicalzauber“ nach. Die Show feiert am 24. November in der Gransauer Mühle Premiere. Die letzte Vorstellung ist bisher für den 8. Dezember geplant. Das ist längst nicht alles. Der Festspielverein bringt das Musical „Peter Pan“ nach James M. Barrie in der Version von Jan Rademacher und Timo Riegelsberger auf die Bühne. Dafür sucht der Verein noch Aktive.

Der Reihe nach: Der Verein verspricht mitreißende, packende, poetische und pointenreiche Aufführungen in der Balver Höhle. Mit dabei: die kleine Fee Tinkerbell, der fiese Kapitän Hook, die Häuptlingstochter Tiger Lilly, die verlorenen Kinder und die berüchtigten Piraten, Peter Pan nicht zu vergessen. Das Stück ist im nächsten Frühjahr vom 4. Mai bis zum 8. Juni zu sehen.

Der Verein sucht engagierte Spielerinnen und Spieler – für Sprechrollen, aber für Massenszenen. Die Proben beginnen im Dezember jeden Montag um 17.30 Uhr. Ab Januar kommt noch der Donnerstag als Probentag hinzu. Obendrein sucht der Verein Helferinnen und Helfer – für Maske, Licht und Ton sowie Kostüme. Vereinssprecher Thomas Münch: „Dafür muss man auch kein Profi sein.“

Das Stück wird am Donnerstag, 9. November, 18 Uhr in der Realschule vorgestellt. Alle Interessenten sind willkommen.

