„Peter Pan“ rockt Balve: Interesse riesengroß

Balve Der Festspielverein Balver Höhle hat das Stück für die Saison 2024 vorgestellt.

Peter Müller

Im kommenden Jahr kommt „Peter Pan“ nach dem Buch von James M. Barrie in einer Musicalversion auf die Bühne in der Balver Höhle. Am Donnerstagabend stellten die zweite Vorsitzende des Festspielvereins Balver Höhle, Steffi Schulte, die Regisseurin Marie Neuhaus-Schwermann und der musikalische Leiter Thomas Riedel das Stück und die Ideen vor. Mit dabei war auch Stephan Haarmann vom Bühnenbau, Ensemblesprecherin Michaela Butterweck, Ensemblesprecher Jörg Leiß und die Jugendsprecherinnen und -sprecher Lina Schulte, Jannis Grafen, Lotta Butterweck und Celina Otto.

Casting am 7. Dezember

Das Stück warf an diesem Abend für die Aufführungen, die ab dem 4. Mai auf die Bühne kommen sollen, seine Schatten voraus.

„Die Besetzung des Stückes steht noch überhaupt nicht fest“, so Marie Neuhaus-Schwermann. Sie kündigte ein Casting für die Hauptrollen für Donnerstag, 7. Dezember, 18 Uhr, in der Gransauer Mühle, der Heimstatt des Vereins, an. „Wer also Peter Pan, Kapitän Hook, Tinkerbell oder andere Figuren spielen möchte und mindestens 15 Jahre alt ist, kann sich hier präsentieren.“

Festspielverein Balver Höhle stellt neues Stück "Peter Pan" vor. Foto: Peter Müller / WP

Kurz wurde die Rahmenhandlung von „Peter Pan“ vorgestellt. Nimmerland ist Haupthandlungsort von Barries Geschichte, ein Ort, an dem Kinder niemals erwachsen werden. Dort wohnt auch der Held des Schauspiels, Peter Pan. Dort gibt es Elfen, Piraten, Indianer, Meerjungfrauen und Kinder. In Nimmerland muss man nur an etwas glauben, damit es passiert. „In der Musical-Version lassen wir all die zauberhaften Wesen lebendig werden. Mit Peter Pan, der niemals erwachsen wird, Wendy, Tinkerbell, Tiger Lilly dem fiesen Kapitän Hook, Piraten und Kindern wird es in der Balver Höhle spannend werden“, verriet die Regisseurin.

Stadtsaal in Wetter: Die Stage People Company führt ein „Peter Pan“-Musical mit viel Stimmengewalt, Gefühl und Witz auf. Foto: Jana Peuckert / WP

Thomas Riedel gab schon einen kleinen Vorgeschmack von dem, was das Musical an Gesang bieten wird: „Hier ist das Lied der Piraten mit Kapitän Hook“, sagte er und startete die Musikkonserve. „Wir haben auch Tanzszenen im Stück und suchen noch Tänzerinnen und Tänzer. Es liegen Listen aus, in die man sich eintragen kann“, erklärte Steffi Schulte und machte auch auf eine Info-Schrift für Neuzugänge aufmerksam.

Hier gibt es Informationen zum Probenplan und den Probenorten.

Man erfährt auch etwas über den Tag des Höhleneinzugs, der erst Ende März oder Anfang April stattfinden kann. Nach dem ersten Frost steht nämlich eine Abnahme der Höhle durch das Bergamt an. „Niemandem soll während der Veranstaltungen ein Stück Stein auf den Kopf fallen“, hieß es. Trotzdem werde am Bühnenbild schon vorbereitend gearbeitet. „In unserem neuen Lager in Langenholthausen haben wir die Möglichkeit, Teile des Bühnenbildes vorzubereiten“, verdeutlichte Bühnenbauer Stephan Haarmann. Am Tag des Höhleneinzugs brauche man jede helfende Hand, um alle Baumaterialien aus den verschiedenen Lagern im Balver Stadtgebiet in die Höhle zu bringen. Auch die Proben finden aus diesem Grund erst ab April in der Höhle statt. Als Probenorte stehen die Aula der Realschule, die Balver und die Beckumer Grundschule zur Verfügung. Kleinere Gruppen können auch in der Gransauer Mühle proben.

Die Proben starten im Januar; sie finden dann planmäßig montags und donnerstags statt. Da viele Kinder mitspielen werden, sind auch die Eltern gefordert. „Wir benötigen aktiv eure Hilfe“, sprach Steffi Schulte diese an. Die Kinder sollten hinter der Bühne aktiv beim Umziehen unterstützt werden. Die Eltern würden aber auch in der Maske, im Kostümteam und in der Gastronomie gebraucht.

Gollum-Nacht

Zu einem solch großen Projekt muss auch etwas Disziplin und der Wille zur Mitarbeit mitgebracht werden. Deshalb muss jedes aktive Mitglied eine Bühnenverpflichtung unterschreiben. Es bleibt aber auch viel Raum für Spaß und gemeinsames Erleben. Es gibt um Beispiel das Bergfest zur Mitte der Spielsaison. Die Gollum-Nacht birgt während der Übernachtung in der Balver Höhle viele Überraschungen.

Am Ende einer erfolgreichen Saison findet ein Ensembleausflug statt und in einer WhatsApp-Gruppe gibt’s alle Informationen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve