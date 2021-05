Pfarrer Andreas Schulte aus Balve zum neuen Dechant gewählt

Balve. Pfarrer Andreas Schulte aus Balve ist per Briefwahl zum Dechant im Dekanat Märkisches Sauerland gewählt worden. Die Ernennung folgt am 1. Juli.

Per Briefwahl wurde am Mittwoch Pfarrer Andreas Schulte aus Balve im ersten Wahlgang zum Dechant im Dekanat Märkisches Sauerland gewählt, nachdem er bereits fünf Jahre als stellvertretender Dechant Erfahrungen sammeln konnte. Pfarrer Schulte ist damit Nachfolger von Johannes Hammer, der Anfang des Jahres die Leitung des Pastoralen Raumes Olpe-Drolshagen übernommen hat. Er war zuvor zwölf Jahre lang im Pastoralverbund Iserlohn tätig und fünf Jahre lang als Dechant.

Pfarrer Jürgen Senkbeil hatte gemeinsam mit dem Dekanatsbüro im Hemer die Briefwahl organisiert und konnte am Mittwoch nach Auszählung der Stimmen das Ergebnis feststellen.

38 Kirchengemeinden im Dekanat Märkisches Sauerland

Von 45 Wahlberechtigten gaben 39 pastorale Mitarbeiter ihre Stimmen ab. Das Dekanat Märkisches Sauerland umfasst die Kirchengemeinden in den Kommunen Balve, Hemer, Iserlohn, Letmathe, Menden und Teile von Neuenrade. Es ist aufgeteilt in fünf Pastoralräumen mit insgesamt 38 Kirchengemeinden.

Pfarrer Andreas Schulte ist 1965 in Neheim geboren und wurde 1992 zum Priester geweiht. Seine erste Vikarsstelle trat er im gleichen Jahr an in St. Heinrich und Kunigunde in Schloss Neuhaus.

Danach, im Jahr 1997, kam er durch die Versetzung nach Affeln, Altenaffeln, Blintrop schon ins damalige Dekanat Menden und blieb dem Dekanat auch nach der Zusammenlegung mit Iserlohn und dem Balver Land treu. Seit 2013 ist Andreas Schulte der Leiter des Pastoralbundes Balve-Hönnetal.

Pfarrer Andreas Schulte dankt nach der Wahl für das Vertrauen

Nach der Wahl bedankte sich Pfarrer Andreas Schulte schließlich mit den Worten: „Ich danke für das mir entgegengebrachte Vertrauen und möchte, dass wir gemeinsam die Herausforderungen der kommenden Zeit angehen, damit die Menschen ihren Glauben gut leben können und in uns Wegbegleiter finden.“

Die Ernennung durch Erzbischof Hans-Josef Becker erfolgt zum 1. Juli 2021.

