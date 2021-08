Pfarrheim-Grundstein: „Unerschütterlicher Optimismus“

Corona erzwang eine verspätete Grundstein-Legung. Das neue Pfarrheim steht vor der Fertigstellung. Bruno Köck vom Kirchenvorstand St. Blasius am 6. August 2021 im Saal mit großen Fenster und weitem Blick in den Park.

Die WESTFALENPOST dokumentiert den Text der Grundstein-Urkunde des neuen Pfarrheims der Katholischen Gemeinde St. Blasius.

Dort heißt es: „Im Jahre des Herrn 2021,im neunten Jahr des Pontifikats unseres Heiligen Vaters, Papst Franziskus, im zweiten Jahr der weltweiten Corona-Pandemie, die das gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und kirchliche Leben der Menschen rund um den Globus bis hinein in unsere Gemeinde gelähmt und in unvergleichlicher Weise eingeschränkt hat.

In einer Zeit, in der Skandale um sexuellen Missbrauch in unserer Kirche und die Art ihrer Aufarbeitung zu Zweifeln und Verzweiflung, zu Verletzungen, Wut und Enttäuschungen vieler Christen geführt haben und infolgedessen sich Menschen in noch nie dagewesenem Ausmaß von der Kirche distanzieren und ihren Austritt erklären.



In einer Zeit des Klimawandels, der die Menschen verunsichert und ängstigt und der auch in Balve für jeden sichtbar die gravierenden Waldschäden deutlich werden lässt. Ein Klimawandel, in dessen Folge am 14. Juli ein Starkregen über Westdeutschland niederging und über 180 Menschen in den Tod riss. Auch große Teile unserer Stadt sind in einem bis dahin für nicht möglich gehaltenem Ausmaße überflutet worden und lassen uns Menschen fragend und hilflos angesichts der Urgewalten mit ihren Zerstörungen und dem Leid der Menschen zurück.

In dieser Zeit legen wir heute feierlich den Grundstein für den Neubau eines Pfarrheims der St. Blasius Pfarrgemeinde zu Balve, als mutiges Zeichen für einen unerschütterlichen Optimismus und als trotziges Bekenntnis gegen die Glaubenskrise, die unsere Kirche erschüttert. Auch in den Jahrhunderten zuvor sahen sich die Christen in Balve großen Problemen und Erschütterungen, Herausforderungen und Wagnissen ausgesetzt. Ihr unerschütterlicher Glaube an den auferstandenen Herrn ließ sie zusammenstehen und allen Widrigkeiten trotzen.„Säu faste ärre Balve“wurde zu ihrem stolzen Leitspruch und prägte sich tief in ihren Herzen ein.

Der Heilige Vater erinnert uns in seiner Osterpredigt daran: ,Der Glaube ist keine Antiquitätensammlung. Jesus ist nicht eine Gestalt, die längst überholt ist. Er lebt, hier und jetzt.’

Dieses Pfarrheim ist nach dem Heiligen Blasius benannt, dem Schutz- und Namenspatron unserer Gemeinde. Schon seit dem 3. Jahrhundert verehren die Menschen den Bischof von Sebaste als Märtyrer und Helfer der Armen und Kranken.

Sein Vorbild stärke und ermutige unsere Gemeinde und alle, die dieses Haus aufsuchen.Möge dieses Haus eine Heim- und Begegnungsstätte für Jung und Alt sein, in der der großartigen und zeitlosen Botschaft von der Liebe Christi, vom „Licht der Welt“ (Joh 8,12) neues, frisches Leben eingehaucht wird.

Gegeben zu Balve, Sonntag, den 22. August 2021,

am Fest Maria Königin.

Für die Katholische Pfarrgemeinde St. Blasius Balve Andreas Schulte, Pfarrer und Dechant;

für den Kirchenvorstand von St. Blasius Balve Jürgen Känzler, Geschäftsführender Vorsitzender;

für das Gemeindeteam St. Blasius Balve Christoph Grewe, Sprecher;

für das Netzwerk Katholische Kirche im Pastoralverbund Balve-Hönnetal Elisabeth Prinzessin von Croy, Vorsitzende“

