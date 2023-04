Pfarrheim St. Blasius: Malteser bitten zur „N8schicht“

Balve. Die Malteser bitten zur „N8schicht“ - ohne alle Corona-Beschränkungen. Was geplant ist, wo es stattfindet.

Am Dienstag, 4. April, um 20 Uhr, bitten die Balver Malteser zur vorösterlichen „N8schicht“ – nach der Corona-Pause endlich wieder ohne Beschränkungen in Präsenz. Das meditative Treffen wird von einer ehrenamtlichen Helferschar gestaltet. Es findet diesmal nicht im Gesundheitscampus, sondern im Raum der Stille im Pfarrheim St. Blasius in Balve statt. Alle Interessierten sind willkommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve