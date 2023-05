Pfingsten: Super Wetter lockt zu Freiluftgottesdiensten

Balve. Pfingsten ist die Zeit der Freiluftgottesdienste. Diesmal hatte es Petrus besonders gut mit Balves Christen gemeint.

Pfingsten ist die Zeit der Freiluftgottesdienste - wenn das Wetter mitspielt. Am Wochenende waren die Bedingungen perfekt dafür. Der Katholische Pastoralverbund wie die Evangelische Gemeinde feierten Gottesdienste unter freiem Himmel. Sie waren, wenig überraschend, gut besucht.

Balver Christen feiern Pfingsten - wie hier im Reitstadion Wocklum. Foto: Sven Paul / WP

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes, der dem christlichen Glauben zufolge alle Gläubigen weltweit erfüllt und verbindet. Mit den Pfingsttagen endet nach 50 Tagen die Osterzeit. Die christlichen Kirchen feiern Pfingsten mit deutlich weniger Gottesdiensten als Weihnachten oder Ostern.

Pfarrerin Antje Kastens (links) mit einer Aktiven aus der Evangelischen Gemeinde Balve beim Gottesdienst vor der SGV-Hütte Foto: Sven Paul / WP

Der Pastoralverbund Balve-Hönnetal lud erneut zu einer Sternwallfahrt ein. Im Reitstadion Wocklum kamen aus allen Himmelsrichtungen die Gläubigen zusammen und feierten um 10 Uhr dort gemeinsam die Eucharistie. Unter dem Motto „Gottes Geist über allem – Schöpfung bewahren!“ starteten dort die Christen mit dem Festhochamt im Reitstadion in Wocklum.

Unter Mitgestaltung der Landfrauen Balve und einer besonderen Projektband mit der besonderen Gesangstimme von Clara Schütte wurde dort gemeinsam ein besonderer Gottesdienst unter freiem Himmel bei schönsten Sonnenschein miteinander gefeiert. Im Anschluss bestand die Möglichkeit, bei kühlen Getränken noch ein wenig zu verweilen und ins Gespräch zu kommen. Ein besonderes Highlight für die Kinder war der diesjährige Malwettbewerb. Zu dem Thema „Gottes schöne Schöpfung“ sollten Bilder gemalt werden, die am Montag mitgebracht wurden und im Reitstadion zu sehen waren. Die schönsten Bilder erhielten einen Preis. Außerdem war in diesem Jahr erstmalig eine Medienausstellung in Wocklum zu sehen. An einem Info-Pavillon hatten neugierige die Möglichkeit, die christliche Medienvielfalt der „Marburger Medien“ durchzuschauen. „Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, dass die Kirche mehr den je auf die Menschen zugeht“, erklärte Michael Klitzke von den „Marburger Medien“.

Freiluftgottesdienst vor der Balver SGV-Hütte Foto: Sven Paul / WP

Aber auch die Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde nutzten das tolle Wetter, um nach einer gemeinsamen Wanderung von der Kirche an der Hönnetalstraße zur Balver SGV-Hütte dort traditionell den Gottesdienst zu Pfingsten zu feiern. „Was gibt es Schöneres, als bei so einem Wetter die Schöpfung Gottes zu feiern“, erklärte Pfarrerin Antje Kastens. Rund 100 Gläubige nutzten die Möglichkeit, inmitten der schönen Sauerländer Natur gemeinsam zu beten. Auch hier bestand im Anschluss an den Gottesdienst noch die Möglichkeit, sich bei einer Grillwurst und Kaltgetränken, ein paar schöne Stunden mit netten Gesprächen zu machen.

