Veranstaltung Pflanztag: Babywald in Mellen erhält Nachwuchs

Mellen Das Interesse am Babywald in Mellen ist gewachsen. Lisa Vedder vom Orga-Team gibt einen Überblick über den nahenden Pflanztag.

Der Babywald in Mellen erhält Nachwuchs. Am Samstag, 18. November, wird oberhalb der Vogelwiese in dem Zeitraum von 10 bis 12 Uhr gepflanzt. „Wir haben dieses Jahr 33 Bäume, die gepflanzt werden“, sagte Lisa Vedder. Ausverkauft. Mehr noch: Das Ergebnis liegt über dem Resultat des Vorjahres. Vor Jahresfrist, beim zweiten Pflanztag, sind lediglich 29 neue Bäume gesetzt worden. Kehrt langsam Routine im Golddorf ein?

Beim Pflegetag des Babywaldes in Mellen kommt auch Kinder auf ihre Kosten. Foto: Heimatforum Mellen

Denkste. In diesem Jahr gibt es Neuerungen. „Wir haben zwei neue Sorten. Wir haben dieses Jahr die Winterlinde, Gemeine Walnuss, Stieleiche und Esskastanie.“

Apropos Esskastine: Pflanzen macht hungrig. Das weiß Organisationsteam. „Wir haben uns auf Waffeln, Grillwurst im Brötchen und Kaltgetränke geeinigt“, berichtete Lisa Vedder.

Sie hofft auf trockenes Wetter – wohl wissend, „dass in diesem Jahr alle Feste in Mellen ins Wasser gefallen sind“. Mit einem leichten Anflug von Galgenhumor sagte sie: „Es kann nur besser werden.“

Das hatte sich das Organisationsteam beim Start des Vorhabens immer wieder gesagt. Ein Müllproblem im Boden des ursprünglich ausgesuchten Standortes erzwang Flächen-Suche. Schließlich wurde das Babywald-Team bei Landwirt Johannes Vedder-Stute fündig. Er stellte eine ehemalige Borkenkäfer-Fläche bereit. Doch nachdem Politik und Verwaltung dem Projekt zugestimmt hatten, kam Corona.

Inzwischen sind alle Probleme gelöst. Der Babywald ist auf dem Weg, in Mellen eine feste Einrichtung zu werden. Wer sich dafür interessiert, unter welchen Bedingungen sie oder er Baumpate im kommenden Jahr werden kann, wird auf der Dorf-Homepage fündig: www.mellen-sauerland.de.

