Pflegetag im Babywald: Hitze dämpft Helferzahl

Beim Pflegetag des Babywaldes in Mellen kommt auch Kinder auf ihre Kosten.

Mellen. Pflegetag im Babywald Mellen. Die Hitze dämpft die Beteiligung an der Arbeit. Das Orga-Team hat einen Wunsch.

„Wir haben viel geschafft.“ Lea Schulze Tertilt und ihr Team vom Babywald in Mellen ziehen nach einem Pflegetag eine positive Bilanz. Das Ergebnis kann sich dem nach sehen lassen, auch wenn die Zahl der Teilnehmenden unter den Erwartungen lag. „Das lag vielleicht an der Hitze“, sagte Lea Schulze Tertilt. „Es war muckelig warm.“ Was war zu tun?

„Wir haben die Pflanzung frei geschnitten“, berichtete Lea Schulze Tertilt über den Einsatz in der Nähe der Vogelstange. „Es wäre schön, wenn die Familie diese Aufgabe in Zukunft selbst mehr in die Hand nehmen würden – das wäre unser Wunsch.“

Nebenher wurden die Bäume gewässert. Bisher haben alle Setzlinge die Wetterbedingungen gut ausgehalten, auch die Pflanzen, die erst im vergangenen Jahr gesetzt wurden: „Sie sehen alle gut aus.“

Das Orga-Team des Babywaldes hat auch an die Kinderschar der teilnehmenden Eltern gedacht. Sie wurden auf einem Trecker-Anhänger durchs Grün kutschiert. „Alle hatten ihren Spaß“, meinte Lea Schulze Tertilt.

Der nächste Pflanztag findet am 18. November statt. Die Anmeldefrist endet am 2. Oktober. Voraussetzung für eine Baumpflanzung ist, dass das Kind, für das der Baum gepflanzt wird, im Jahr 2019 oder später geboren wurde. Im Balver Babywald besteht aber auch die Möglichkeit, einen Familienbaum zu pflanzen – etwa bei Geschwisterkindern. Die Pflanzung eines Baums kostet 50 Euro. Der Babywald wird vom Verein Heimatforum Mellen betreut. Informationen über die vier zur Wahl stehenden Baumarten sind auf der Dorf-Homepage mellen-sauerland.de zu finden.

