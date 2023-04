Photovoltaikanlage Mellen: Was sagt Öffentlichkeit zu Plan?

Balve/Mellen. Die Photovoltaikanlage in Mellen steht vor der nächsten Phase. Vom 27. April bis 31. Mai liegen Unterlagen öffentlich aus. Was ist das Ziel?

Die Planungen für die Photovoltaikanlage der Dorfenergiegenossenschaft Mellen gehen in die nächste Phase. Die baurechtlich vorgeschriebene frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit steht bevor. Das teilte Bürgermeister Hubertus Mühling mit.

Blick in den voll besetzten Essensraum der Mellener Schützenhalle. Das Interesse an einer Mitgliedschaft in der Dorfenergiegenossenschaft ist riesengroß. Foto: Alexander Lück / WP

Der Rat der Stadt Balve hat in seiner Sitzung am 22. März die frühzeitige Beteiligung für die vierte Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des Bebauungsplanvorentwurfs Nr. 53 „Photovoltaikanlage Mellen“ beschlossen. Die Unterlagen liegen in der Zeit vom 27. April bis einschließlich 31. Mai im Rathaus der Stadt Balve, Widukindplatz 1, Zimmer 44, Fachbereich 4, 58802 Balve, aus. Die Bürozeiten sind montags von 8 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr, dienstags bis donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr aus.

Das ist noch nicht alles. Die Unterlagen stehen zudem über den gesamten Zeitraum zusätzlich im Internet unter folgender Adresse zur Verfügung: https://www.balve.de/wirtschaft-und-bauen/bauen-und-wohnen/bauleitplaene/beteiligungsverfahren. Einsehbare Unterlagen sind der Vorentwurf der vierte Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Balve, der Vorentwurf des Bebauungsplanes nebst Unterlagen-Begründung zur Flächennutzungsplanänderung, Umweltbericht zur Flächennutzungsplanänderung, artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Flächennutzungsplanänderung, Begründung zum Bebauungsplan, Umweltbericht zum Bebauungsplan sowie artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan.

Die Öffentlichkeit kann sich über die Auswirkungen der Planung unterrichten und zudem Anregungen vorbringen. Anregungen können schriftlich, per E-Mail an bauleitplanung@balve.de oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. Adresse für schriftliche Stellungnahmen: Bürgermeister der Stadt Balve, Postfach 13 63, 58797 Balve. In der Regel werden alle eingehenden Stellungnahmen in öffentlicher Sitzung der Gremien beraten und entschieden. Den Beteiligten wird nach der Prüfung der fristgerecht vorgebrachten Anregungen das Ergebnis der Entscheidung mitgeteilt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve