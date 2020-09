Pizza-Tag im Mellener Ehrenamtsrestaurant

Mellen. Samstag ist Pizza-Tag – zumindest in Mellen. Sarmat Hanna aus Balve bietet am heutigen Samstag ab 17 Uhr das heimliche italienische Nationalgericht in der Mellener Ehrenamtsbistro „Auszeit“ an. Das sagte Organisator Björn Freiburg am Freitag der WP. Die heißen Scheiben sind für kleines Geld zu haben. Die Preise bewegen sich zwischen sechs und acht Euro. Die heiße Ware kann am Fenster zum Pfarrheim oder in der „Auszeit“ abgeholt werden. Vor-Ort-Verzehr ist auch möglich – am besten mit Reservierung. Es gelten die üblichen Hygiene-Regeln. Info: Telefon 0176-32656477.